Experiencia Borges: literatura, arte y música para celebrar al gran autor argentino

La literatura de Jorge Luis Borges trasciende las páginas de sus libros y encuentra nuevas formas de expresión en la música, las artes escénicas, la tecnología y los espacios urbanos. Con esa premisa, la sexta edición de Experiencia Borges propone una serie de actividades presenciales para acercarse a la obra del escritor argentino desde distintas disciplinas y descubrir cómo sus textos continúan inspirando nuevas lecturas y creaciones.

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La programación se desarrollará el jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de octubre, con entrada libre y gratuita e inscripción previa a través de la web oficial del Festival Borges. Las propuestas tendrán lugar en la Alianza Francesa, ubicada en avenida Córdoba 946, en la Ciudad de Buenos Aires, y combinarán una charla sobre una obra artística y tecnológica, un espectáculo poético-musical, una caminata por las calles porteñas, una entrevista al dramaturgo Mauricio Kartun y un recital dedicado a la relación entre Borges y el tango.

Experiencia Borges forma parte del Festival Borges, un evento híbrido que se realiza del 26 al 31 de octubre, con actividades virtuales y presenciales. Esta edición coincide con los 40 años de la muerte del escritor, una fecha que invita a volver sobre una obra que sigue abriendo nuevas interpretaciones y despertando preguntas.

“Esta sexta edición coincide con los 40 años de la muerte de Borges, una fecha que invita a recordarlo con la misma vitalidad, curiosidad y vigencia que habitan en cada una de sus páginas: leyendo, debatiendo y celebrando una obra que sigue abriendo universos en cada nueva lectura”, señalaron las organizadoras, la editora y gestora cultural Marisol Alonso y la autora Vivian Dragna.

Experiencia Borges: las actividades para descubrir su obra desde otras disciplinas

La programación comenzará el jueves 29 de octubre a las 19.30 con El libro absoluto: Borges y el universo, una charla que explorará las ideas sobre el infinito y los límites del conocimiento presentes en los cuentos La biblioteca de Babel y El libro de arena. El encuentro también permitirá conocer El libro absoluto, un objeto artístico y tecnológico creado por el artista e ingeniero argentino-español Joaquín Fargas a partir de la inspiración que encontró en esos textos.

El viernes 30, a las 20, será el turno de La otra vereda, un espectáculo poético-musical a cargo de la compañía Funes, integrada por Juliette Massouh, Charlie Rossi y Rubén Gómez. La propuesta reúne poemas de Borges con acompañamiento musical y busca generar un clima íntimo en el que la palabra y la música se encuentren para acercar al público a la obra del escritor desde una experiencia escénica.

El sábado 31 comenzará a las 11 con la caminata Borges, el hacedor de Buenos Aires, coordinada por el escritor y ensayista Juan Francisco Baroffio. Durante dos horas, los participantes recorrerán las historias y los espacios urbanos que se relacionan con el universo literario borgeano, a partir de la idea de que la ciudad también puede leerse como un territorio de relatos, mitos e imaginaciones. La actividad cuenta con vacantes limitadas.

Mauricio Kartún en la Experiencia Borges.

Por la tarde, a las 17.30, Marisol Alonso entrevistará a Mauricio Kartun, director, dramaturgo y escritor, en una conversación centrada en su formación como lector, la influencia de la literatura en su proceso creativo y los autores y las autoras que lo acompañaron a lo largo de su recorrido, con especial atención a Borges.

La jornada cerrará a las 19.30 con el espectáculo Borges y el tango: el coraje como herencia, presentado por el cantor y académico Walter Romero, acompañado por las guitarras criollas de Diego “Dipi” Kvitko y Emilio “Milky” Fernández. El recital recorrerá clásicos de la Guardia Vieja y tangos vinculados con el universo del malevaje, además de recuperar las milongas que Borges compuso junto a Astor Piazzolla en un formato de cuerdas íntimo.

A través de estas propuestas, Experiencia Borges busca tender puentes entre la literatura y otros lenguajes artísticos, con actividades que invitan a explorar cómo la lectura influye en los procesos creativos y continúa funcionando como un espacio de inspiración, reflexión y creación.

Cómo participar de Experiencia Borges

Todas las actividades de Experiencia Borges son presenciales, gratuitas y requieren inscripción previa a través de www.festivalborges.com.ar. La sede de los encuentros será la Alianza Francesa, ubicada en avenida Córdoba 946, Ciudad de Buenos Aires.

La caminata borgeana del sábado 31 tiene vacantes limitadas, por lo que se recomienda consultar las condiciones de participación e inscribirse con anticipación.

La sexta edición del Festival Borges es organizada por Marisol Alonso y Vivian Dragna, y cuenta con el apoyo del programa Mecenazgo del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, la Fundación Santander, la Alianza Francesa, la Embajada de Suiza en Argentina, la Feria del Libro de Nueva York, la Asociación Los Conjurados de Ginebra, la Universidad de Ginebra, la Embajada de España en Argentina, el James Joyce Center Argentina, la Asociación de Estudios Irlandeses en Argentina y la Editorial Planeta.