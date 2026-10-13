Eterna Inocencia y los 25 años de A los que se han apagado: "Hace tres décadas promovemos otra forma de hacer las cosas"

Eterna Inocencia celebra los 25 años de A los que se han apagado (Foto: Penumbrart PH).

En la historia del hardcore y el punk de la región, hay discos que funcionan como grietas en el tiempo. A los que se han apagado, editado originalmente a comienzos de este siglo por Eterna Inocencia, es uno de esos. A un cuarto de siglo de su publicación y en medio de un contexto social y político que vuelve a convulsionar el aire cada día, la banda oriunda de Quilmes volvió al estudio para grabar una nueva versión de Le pertenezco a sus ojos, reeditó esta obra fundacional en vinilo y emprendió una extensa gira con una convicción intacta: la vigencia de sus letras no es mera nostalgia, sino una herramienta de lectura del presente. En diálogo exclusivo con El Destape, mientras surcaba la ruta hacia el norte argentino para dar inicio a una seguidilla de fechas, Guillermo Mármol (cantante) analizó el valor de este aniversario y la vigencia del mensaje ético y colectivo de la banda.

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Revisitar la historia con mirada de presente

Para Mármol, la decisión de reencontrarse con el material de aquel 2000 no surgió únicamente como un ejercicio de celebración lineal, sino como una respuesta al clima de época. "Sentimos que hay un contexto muy similar al momento en el que se grabó el disco. Salió en un momento donde todo explotó por el aire y venía anunciando un estado de situación", reflexiona el cantante.

Al repasar las letras que marcaron a más de una generación, el músico encuentra una sorprendente resonancia contemporánea. "Nos encontramos con herramientas que nos permitieron explicar la realidad y nuestra disconformidad. Hay cosas que parecen no haber cambiado, e incluso se profundizaron, pero al mismo tiempo vemos que resistimos al archivo y que hace tres décadas promovemos otra forma de hacer las cosas", afirma.

A los que se han apagado no solo marcó el hito de ser el primero grabado íntegramente en castellano por la banda y bajo su propio sello autogestivo Discos del Sembrador, sino que consolidó la búsqueda poética y melancólica que diferenció a Eterna Inocencia de la escena tradicional. "Incorporamos referentes del folklore como Alfredo Zitarrosa, Atahualpa Yupanqui o Mercedes Sosa, que aportaban denuncia y crítica social desde otro lenguaje. Eso enriqueció el repertorio y nos dio una síntesis entre la velocidad del punk y la introspección", detalla Mármol.

Semilla de la escena y puente entre generaciones

Pero la huella de Eterna Inocencia no solo se mide en años de trayectoria, sino en el impacto directo que su propuesta provocó sobre la nueva camada de músicos de la escena emergente. Con un resurgimiento de proyectos influenciados por el hardcore, el punk y el post-hardcore, muchas bandas jóvenes identifican al grupo quilmeño como una referencia ineludible tanto por su sonido como por su ética de trabajo autogestiva. "Hay muchas y muy buenas bandas que están surgiendo prácticamente todos los fines de semana en Buenos Aires, sosteniendo principios y valores muy similares a los nuestros", señala Mármol al reconocer este fenómeno. Lejos de mirar con distancia esa renovación, el vocalista destaca la hermandad con los nuevos proyectos y el valor de compartir escenario, celebrando que el mensaje siga encontrando canales de continuidad en la cultura independiente.

Este legado musical se traslada de forma directa a cada concierto, donde conviven en perfecta sintonía dos o más generaciones de espectadores. En los recitales de Eterna Inocencia es habitual ver el cruce entre los seguidores históricos que rondan los cuarenta años y un renovado público de jóvenes veinteañeros que se suman al pogo con el mismo fervor. Para Guille Mármol, este diálogo generacional es el resultado del trabajo boca a boca impulsado por hermanos mayores, padres y amigos, sumado a la actitud de una banda que busca mantenerse siempre conectada con su entorno actual.

Eterna Inocencia celebra los 25 años de A los que se han apagado (Foto: Gonzalo Michel Godoy).

Ver ese recambio en vivo representa un verdadero motor para continuar en la ruta, cuenta Guille. El encuentro orgánico entre viejas y nuevas camadas reafirma que la propuesta del grupo trasciende el paso del tiempo y mantiene encendida su vigencia: ese cruce generacional es otro de los pilares que sostiene a la banda en pie. En sus shows conviven de manera natural los fanáticos históricos de cuatro décadas con jóvenes de 20 años que abrazan las canciones con el mismo fervor. Según Mármol, ver esa respuesta en el público "es una bendición que demuestra la vigencia de la banda y asegura que la propuesta siga viva en el tiempo".

Entradas para el show en el Teatro Flores

Como parte central de los festejos por los 25 años de A los que se han apagado, Eterna Inocencia se presentará el próximo sábado 17 de octubre en el Teatro Flores (Av. Rivadavia 7806, CABA). La velada contará además con una propuesta internacional de lujo: la participación especial de la destacada agrupación chilena Tenemos Explosivos, reforzando los lazos de hermandad y reciprocidad cultural entre ambos países.

Las entradas para la fecha en Flores se pueden adquirir de forma online a través del sistema Passline y en sus puntos de venta físicos habituales (Fade to Black en Flores, Mala Difusión en Almagro, y Xennon en Quilmes y La Plata).