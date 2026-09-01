Estuvo en coma farmacológico en muy grave estado pero logró salir adelante y cambió por completo su perspectiva de vida: las inspiradoras reflexiones de Luciano Pereyra

Luciano Pereyra reflexionó sobre el episodio de salud que lo puso al límite y modificó para siempre su perspectiva de la existencia. El proceso que vivió el músico de Luján comenzó a raíz de un divertículo en el esófago que derivó en severas complicaciones pulmonares, obligándolo a permanecer 35 días internado, diez de los cuales transcurrieron en coma farmacológico.

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Aunque el cuadro médico indicaba un panorama desalentador, el músico logró salir adelante aunque el impacto emocional de aquellos días dejó una huella profunda: "Estuve al borde de la muerte. En ese momento estaba perdiendo la fe, pero siempre había algo que me decía 'aguantá, todo pasa'", recordó el cantante de Porque Aún Te Amo y El Vestido Rojo al evocar la angustia, el aislamiento, la presencia constante de las máquinas y la fragilidad de lo que vivió hace más de diez años, llegando a confesar que por momentos no tenía ganas de vivir.

Para canalizar la vivencia y transformar el dolor en música, Pereyra compuso Tu Mano, una canción concebida como un homenaje directo a las fuerzas y a las personas que lo sostuvieron cuando la salud le resultaba esquiva. El artista sintetizó el significado del tema explicando que esa contención representaba "la mano de Dios en las manos de mis padres, de mi hermano, de mis amigos del corazón", en diálogo con Caras. La obra quedó inmortalizada dentro de su repertorio no solo como un éxito discográfico, sino como un testimonio de resiliencia frente a la adversidad.

Luciano Pereyra, sobre su gratitud con la gente

El músico habló con el medio Río Negro a finales del año pasado y dio a conocer cómo vivía su tour; a casi 27 años de carrera, el músico destacó la felicidad que le genera llevar su propuesta a distintas ciudades y ver la respuesta incondicional de su público: "Que la gente cante las canciones de la manera que la canta después de tantos años, a mí me da mucha emoción. ¿Será que estoy más viejo también? No sé, estoy más grande y eso me hace emocionar mucho más", reflexionó entre risas sobre la sensibilidad con la que vive cada show.

Luciano Pereyra.

Luciano Pereyra remarcó además que esta etapa de reencuentro con sus seguidores se vive de manera especial tanto arriba como abajo del escenario. "Es algo que no lo puedo describir con palabras, pero te juro que la sensación y el entusiasmo, no solamente propio, sino también de todo el equipo con el que trabajamos, que somos un montón en giras, es que estamos pasando por un momento de mucha felicidad, de disfrute absoluto y pleno de cada viaje", concluyó al definir el clima que se respira en su actual tour.