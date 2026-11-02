Estrenos de Prime Video en noviembre 2026: las series y películas que llegan

Prime Video suma novedades mes a mes para ofrecer a sus suscriptores opciones increíbles que no se encuentran en otras plataformas, y así consolidar algunos títulos como marca registrada de su streaming, ante su público. Gracias a la llegada constante de esperadas producciones originales y grandes apuestas cinematográficas internacionales, prometen liderar las listas de popularidad durante las próximas semanas.
Estrenos de series en Prime Video
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El más grande (4 de noviembre): una producción biográfica que retrata los momentos decisivos y el impacto cultural del legendario boxeador Muhammad Ali antes de alcanzar la fama mundial. Se centra en el periodo crucial posterior a su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1960. La trama sigue al joven boxeador, conocido entonces como Cassius Clay, en su vertiginoso ascenso hacia el título mundial de los pesos pesados mientras lidia con la fama, complejos conflictos familiares y las tensiones políticas de Estados Unidos
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Campus Drivers (6 de noviembre): la primera serie original francesa de la plataforma sigue a una joven que, tras una decepción amorosa, termina conviviendo con el creador de una aplicación de transporte universitaria. Basada en los populares libros de C.S. Quill.
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El señor de los anillos: Los anillos de poder (temporada 3, 11 de noviembre): con un salto temporal de cinco años, esta entrega funciona como un reinicio suave donde la Tierra Media enfrenta las consecuencias directas de la guerra desatada el ascenso y la amenaza de las fuerzas de Sauron.
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Blade Runner 2099 (25 de noviembre): ambientada medio siglo después de los eventos de la exitosa secuela cinematográfica, esta miniserie de ciencia ficción protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer explora un Los Ángeles distópico y oscuro. Expande el universo cyberpunk de las películas.
Estrenos de películas en Prime Video
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La mangosta (4 de noviembre): thriller de acción dirigido por Mark Vanselow y protagonizado por Liam Neeson. La película sigue a un veterano de operaciones encubiertas que, tras ser injustamente inculpado, protagoniza una frenética persecución en coche a alta velocidad por carreteras abiertas, arropado por un sólido reparto secundario que incluye a Marisa Tomei y Ving Rhames.
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Madden (18 de noviembre): biopic deportivo y dramático que rinde homenaje al legendario entrenador de la NFL y visionario de los videojuegos John Madden. La cinta cuenta con las estelares actuaciones de Nicolas Cage como el inolvidable protagonista y Christian Bale en el papel de Al Davis, reviviendo con maestría la emocionante época dorada de los Oakland Raiders.
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Perfectos mentirosos (20 de noviembre): un drama cinematográfico cargado de tensión psicológica y emocional que explora las apariencias sociales, las complejas relaciones afectivas de la juventud y el peso de aquellos secretos inconfesables capaces de transformar por completo el destino de sus protagonistas.