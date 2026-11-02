Estrenos de Prime Video en noviembre 2026: las series y películas que llegan

El más grande (4 de noviembre): una producción biográfica que retrata los momentos decisivos y el impacto cultural del legendario boxeador Muhammad Ali antes de alcanzar la fama mundial. Se centra en el periodo crucial posterior a su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1960. La trama sigue al joven boxeador, conocido entonces como Cassius Clay, en su vertiginoso ascenso hacia el título mundial de los pesos pesados mientras lidia con la fama, complejos conflictos familiares y las tensiones políticas de Estados Unidos