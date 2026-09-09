Estrenos en Pluto TV en septiembre 2026 para ver películas y series gratis: las nuevas producciones que llegan

Pluto TV ya se posiciona como uno de los servicios de streaming gratuito financiado por publicidad (conocido en la industria como FAST) más relevantes del mercado audiovisual en América Latina. Perteneciente al conglomerado Paramount, esta plataforma ofrece acceso inmediato a cientos de canales en vivo y a un extenso catálogo bajo demanda sin necesidad de pagar suscripciones mensuales ni realizar ningún tipo de registro previo.

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Accesible desde televisores inteligentes, dispositivos móviles, consolas de videojuegos y navegadores web, su modelo de negocio combina la estructura de la televisión lineal tradicional con la flexibilidad digital, abarcando desde películas taquilleras y series dramáticas hasta reconocidos programas infantiles, reality shows, documentales y transmisiones deportivas totalmente gratis para todos los usuarios.

Nacho Libre llega a Pluto TV. (Crédito de foto: Paramount Pictures / Nickelodeon Movies)

Estrenos y novedades del mes en Pluto TV

1 de septiembre: arranca la programación especial "Mexican Power", un homenaje a la cinematografía de México protagonizado por figuras como Pedro Infante, Eugenio Derbez y Dulce María. La selección incluye clásicos del western como Ay Chabela, Amor con Amor se Paga y Los Forajidos, a la par de reconocidos largometrajes contemporáneos como ¿Alguien ha Visto a Lupita?, Nacho Libre, Frida, Babel, Del Crepúsculo al Amanecer, El Complot Mongol y Recuperando a mi Ex.

18 al 26 de septiembre: se despliega un especial dedicado a las películas de ciencia ficción y desastres apocalípticos. La audiencia encontrará narrativas de suspenso marcadas por terremotos, tormentas y fenómenos extremos, destacando títulos como Andreas Quake, Categoría 7: El Fin del Mundo, Meteor Storm y 2012: Ice Age.

27 de septiembre: transmisión en directo de la gala de los premios MTV VMAs 2026 desde la ciudad de Los Ángeles. La cobertura contará con dos canales pop-up temporales: uno emitido en su versión original en inglés y otro con locución o doblaje en español.

Especiales del mes: llega el ciclo "LatinTERRORamérica", enfocado en el cine de terror latinoamericano, mitos folclóricos y fenómenos paranormales. Este apartado destaca por las actuaciones de Maximiliano Ghione en Aterrados y Damián Alcázar en Borderland, además de largometrajes como Ahí va el Diablo, Condenados al Infierno y El Silbón: Orígenes.

Con estas incorporaciones, la plataforma reafirma un gran compromiso por la distribución de entretenimiento sin costos, brindar opciones variadas de películas y eventos en vivo, y apostar por la calidad para todos sus usuarios.