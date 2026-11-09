Estrenos en Mubi en noviembre 2026 para ver películas y series: las nuevas producciones que llegan

Una serie protagonizada por Emma Stone llega a MUBI. (Crédito de foto: A24)

La plataforma de cine clásico, independiente e innovador, MUBI reveló su programación mensual de noviembre de 2026. La agenda destaca por reunir producciones cinematográficas de autor, documentales íntimos sobre rodajes, cortometrajes independientes, series y ciclos especiales dedicados al cine de género, los thrillers policiales y retrospectivas latinoamericanas enfocadas en la memoria histórica y la resistencia cultural en distintas regiones.

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"El Deshielo", una producción chilena. (Crédito de foto: Ronda Cine)

Estrenos de noviembre en MUBI

Train to Busan (3 de noviembre): un padre y su hija intentan sobrevivir a un violento brote de virus desconocido mientras viajan atrapados a bordo de un tren rodeado por pasajeros aterrorizados.

Colección "Ficunam: cruzar el umbral" (5 de noviembre): cinco propuestas internacionales contemporáneas que exploran con rigor la creación artística, la memoria histórica, la represión política y la defensa de ecosistemas.

Making Marie Antoinette (6 de noviembre): Eleanor Coppola documenta de forma cercana el rodaje de la película de su hija Sofia, ofreciendo una mirada detallada sobre el proceso creativo y el trabajo familiar.

Colección "Aventura Alocada: las comedias de Quentin Dupieux" (6 de noviembre): este ciclo recopila el humor absurdo del cineasta francés mediante situaciones impredecibles y personajes disparatados que abordan con ironía las convenciones del cine.

Love Letters (13 de noviembre): la ópera prima dirigida por Alice Douard examina las barreras que los prejuicios sociales y la burocracia imponen sobre los vínculos familiares y los derechos de maternidad.

El Deshielo (13 de noviembre): dirigida por Manuela Martelli, esta producción chilena desentierra secretos nacionales y familiares ocultos tras la misteriosa desaparición de una joven durante el periodo de la dictadura militar.

Músicas (13 de noviembre): Lila Avilés acompaña a la banda Mujeres del Viento Florido en un recorrido que celebra la identidad cultural frente a contextos históricos de persecución regional en México.

The Curse (19 de noviembre): creada por Nathan Fielder y Benny Safdie, esta serie explora la ambición inmobiliaria y las intenciones comunitarias mediante una narrativa social satírica centrada en una supuesta maldición.