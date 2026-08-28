Estrenos de Disney Plus en septiembre 2026: las mejores series y películas que llegan

La llegada de un nuevo mes marca la renovación en las plataformas de streaming, y Disney+ se prepara para desplegar en septiembre un catálogo cargado de novedades pensadas para todos los públicos. Durante este mes del año, el servicio de entretenimiento ofrecerá una atractiva combinación que abarca desde esperados tanques cinematográficos globales e imperdibles producciones de factura nacional, hasta el regreso de icónicas comedias animadas y aclamadas franquicias de ciencia ficción y terror. Con una variada agenda de lanzamientos distribuidos a lo largo de las semanas, la propuesta busca cautivar tanto al público familiar como a los maratonistas de series y amantes del género.

"Fragmentos" estrenará su final de temporada en septiembre. (Crédito de foto: FX)

Estrenos en Disney+ para septiembre

2 de septiembre: Star Wars: The Mandalorian and Grogu (película). El icónico cazarrecompensas Din Djarin y el entrañable Grogu aterrizan con su esperada aventura cinematográfica tras su paso por la pantalla chica.

2 de septiembre: LEGO Star Wars: The Mandalorian (especial animado). Un divertido especial que reinterpreta las aventuras de la saga galáctica mediante la disparatada visión y el peculiar humor característico de LEGO.

2 de septiembre: Star Wars: The Mandalorian and Grogu Official Podcast (podcast). Un espacio exclusivo detrás de escena que profundizará en la producción de la cinta con sus dos primeros episodios.

3 de septiembre: Chad Powers: Mariscal de campo (temporada 2). El actor Glen Powell vuelve al terreno de juego con seis nuevos capítulos de esta desopilante comedia sobre fútbol americano.

7, 14, 21 y 28 de septiembre: Futurama (temporada 14). La aclamada serie de animación satírica continuará emitiendo un nuevo capítulo cada día lunes del mes.

9 de septiembre: The Girls: un proyecto de Khloé Kardashian (reality). La popular celebridad lidera este nuevo show de telerrealidad de seis entregas que estará disponible de forma completa desde el día de su estreno.

16 de septiembre: Amores inesperados (serie). Producción original argentina dirigida por Marcos Carnevale y protagonizada por Martín Bossi, centrada en explorar múltiples historias sobre las relaciones afectivas.

24 de septiembre: American Horror Story: 13 (temporada 13). La perturbadora antología creada por Ryan Murphy regresa con el estreno en simultáneo de sus primeros tres capítulos.