Se estrenó hace medio siglo, ganó 5 Oscar y vuelve a deslumbrar en Disney+

Disney+ resguarda en su catálogo una de las producciones policiales más aclamadas por la Academia: The French Connection. Estrenada en 1971, la producción dirigida por William Friedkin ganó cinco premios Oscar, incluidos los de mejor película, mejor dirección y mejor actor para Gene Hackman. La historia sigue a dos detectives de Nueva York que investigan una red internacional de narcotráfico.

{{{htmlAmp}}}

El elenco también cuenta con Roy Scheider y el actor español Fernando Rey, quien interpreta al principal antagonista. Con una trama inspirada en una investigación real, el largometraje se convirtió en una referencia del género por su estilo narrativo, sus persecuciones y la construcción de sus personajes.

¿De qué se trata “The French Connection”?

Los detectives Jimmy “Popeye” Doyle y Buddy Russo siguen la pista de una red de narcotráfico que planea ingresar un cargamento de heroína a Nueva York desde Marsella. Las averiguaciones los llevan hasta Alain Charnier, un criminal francés interpretado por Fernando Rey, que busca concretar la operación sin ser descubierto.

Mientras reúnen pruebas y vigilan a los sospechosos, Doyle adopta métodos cada vez más agresivos para acercarse a Charnier. Su temperamento impulsivo marca el ritmo de una pesquisa que pone a prueba el trabajo de ambos policías.

La película incluye una persecución automovilística por las calles neoyorquinas, en la que el protagonista intenta alcanzar un tren. La secuencia se convirtió en una de las escenas más emblemáticas del género por su intensidad y realismo.

Dirigida por William Friedkin, la producción adapta el libro homónimo de Robin Moore, basado en una investigación real sobre el tráfico de heroína. El guion estuvo a cargo de Ernest Tidyman y el reparto también incluye a Roy Scheider, Tony Lo Bianco y Marcel Bozzuffi.

En los premios Oscar de 1972, el filme obtuvo cinco estatuillas: mejor película, dirección, actor protagonista para Gene Hackman, guion adaptado y montaje.

Ficha técnica de “The French Connection”