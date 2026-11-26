El estreno de "Gordon" en Netflix volvió a poner el foco sobre Aníbal Gordon, el delincuente común que llegó a formar parte de la Triple A, trabajó para la SIDE y dirigió el centro clandestino Automotores Orletti. Detrás del personaje que interpreta Rodrigo de la Serna hubo también una familia, cuyos integrantes quedaron ligados a causas judiciales y hechos policiales.

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Cómo era la familia de Aníbal Gordon

Nacido en 1930 en Colón, provincia de Buenos Aires, Gordon sostuvo durante años una doble vida. Mientras acumulaba antecedentes y delitos, puertas afuera se mostraba como un hombre de familia dedicado a la compra y venta de chatarra. Entre las personas de su entorno que figuran en registros periodísticos y de investigación están:

Nelly: su esposa.

su esposa. Marcelo Gordon: su hijo, que integró su banda.

su hijo, que integró su banda. Adriana Beatriz Gordon: su hija.

su hija. Federico Aníbal Gordon: su hijo menor, nacido en 1977.

su hijo menor, nacido en 1977. Juana Antonia Herrador: su pareja al momento de la detención en Córdoba.

Nelly aparece vinculada, junto con Marcelo y Adriana, a Magister, una agencia de seguridad relacionada con exagentes de inteligencia que fue investigada en el regreso de la democracia.

Marcelo Gordon, el hijo que participó en la banda

De los hijos del delincuente, fue Marcelo Gordon quien formó parte de la organización que encabezaba su padre, dedicada a los secuestros extorsivos. Uno de los casos más resonantes fue el secuestro del dirigente nacionalista Guillermo Patricio Kelly, en agosto de 1983.

El 10 de febrero de 1984, ya en democracia, Marcelo estaba junto a su padre cuando la Policía lo detuvo en las sierras de Córdoba. Por el caso Kelly, a Marcelo le dieron 8 años de cárcel en 1986, mientras que a Aníbal Gordon le dieron una condena de 16 años de prisión.

Gordon fue detenido junto a su hijo Marcelo en Córdoba.

Los problemas judiciales de Marcelo no terminaron ahí. En 2005, el juez federal Norberto Oyarbide lo condenó a 12 años de prisión por asociación ilícita y por el secuestro extorsivo del contador Ricardo Espósito, retenido entre el 20 y el 21 de diciembre de 1983.

El fallo alcanzó a siete integrantes del llamado "el Clan Gordon". Según la sentencia, la organización actuó entre 1982 y 1984 y su actividad incluyó secuestros extorsivos, privaciones ilegales de la libertad, robos y documentación adulterada. La defensa de Marcelo apeló, pero la Cámara Federal ratificó la pena. El caso llegó luego a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 6 de octubre de 2009 rechazó su planteo y dejó firme la condena.

Adriana Gordon y el secuestro que sufrió en 2002

La hija de Aníbal, Adriana Beatriz Gordon trabajó en Magister, donde su hermano Marcelo solía visitarla. Su nombre quedó en medio de las miradas públicas en diciembre de 2002, 15 años después de la muerte de su padre, al conocerse que había sido víctima de un secuestro extorsivo.

Una banda la interceptó en Martínez usando dos autos. Según la investigación, habría estado cautiva en el barrio Ejército de Los Andes, conocido como Fuerte Apache. Para liberarla, los captores cobraron 55.300 pesos y 726 dólares. Tres jóvenes fueron detenidos como sospechosos. De acuerdo con lo publicado entonces por Página/12, los delicuentes desconocían que su víctima era la hija del exintegrante de la Triple A.

Juana Herrador y su presencia en la caída de Gordon

Juana Antonia Herrador era la pareja de Gordon cuando fue capturado en Córdoba. En el chalé estaban también Marcelo, seis hijos pequeños de ella, la suegra del represor y un matrimonio de apellido Flores. Gordon murió el 13 de septiembre de 1987, mientras cumplía su condena, a causa de un cáncer de pulmón.

Rodrigo de la Serna interpreta a Aníbal Gordon en la serie de Netflix.

El reclamo familiar contra la serie de Netflix

La familia también quedó en el centro de la escena antes del estreno. Una de las hijas de Gordon pidió a la Justicia que se impidiera la difusión de la serie, al considerar que afectaba derechos como su intimidad, imagen e identidad. Según reconstruyó Infobae sobre su presentación, la mujer planteó que, aunque su padre pudiera ser considerado una figura pública, "ni ella ni su madre ostentan tal calidad".

En enero de 2026, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó el rechazo de la medida cautelar. Los jueces entendieron que frenar la producción de manera anticipada implicaba censura previa, aunque dejaron abierta la posibilidad de evaluar responsabilidades posteriores.