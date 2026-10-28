Está en Netflix, combina terror psicológico y tiene puntaje perfecto: de qué se trata His House

Netflix tiene en su catálogo His House, una película de terror psicológico que combina fenómenos sobrenaturales con una historia sobre el desarraigo, el duelo y las dificultades de empezar una nueva vida lejos del hogar.

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Dirigida por Remi Weekes, la producción británica sigue a una pareja de refugiados que consigue instalarse en una vivienda en Inglaterra después de escapar de Sudán del Sur, pero pronto descubre que el lugar esconde una presencia aterradora.

La película se estrenó en 2020 y recibió una destacada respuesta de la crítica, especialmente por la manera en que utiliza el terror para abordar experiencias traumáticas y el proceso de adaptación de quienes deben reconstruir sus vidas en otro país.

¿De qué se trata His House, la película de terror disponible en Netflix con puntuación perfecta?

La trama sigue a Bol Majur, interpretado por Ṣọpẹ Dìrísù, y Rial Majur, encarnada por Wunmi Mosaku, una pareja que escapa de la guerra en Sudán del Sur y consigue refugio en Inglaterra. Aunque la mudanza representa una oportunidad para empezar de nuevo, ambos deben adaptarse a una vivienda deteriorada y cumplir con ciertas condiciones para permanecer en el país.

Con el paso de los días, la pareja comienza a vivir situaciones extrañas dentro de la casa. Los ruidos, las apariciones y una presencia aterradora convierten su nuevo hogar en una pesadilla. Mientras Bol intenta adaptarse a la sociedad inglesa y dejar atrás su pasado, Rial sospecha que lo que ocurre está relacionado con algo que vivieron antes de llegar al país.

A medida que avanza la historia, los fenómenos paranormales se mezclan con los recuerdos de la huida, las pérdidas y la culpa. Así, la película combina el terror con el drama de dos personas que intentan empezar de nuevo mientras cargan con experiencias difíciles de superar.

Uno de los aspectos que más se destacan de His House es su recepción entre los críticos. En Rotten Tomatoes, el filme alcanzó un 100% de aprobación, con 128 reseñas positivas.

Parte de ese reconocimiento se explica por la forma en que combina el suspenso y las escenas inquietantes con una historia que va más allá de los sustos. La dirección de Remi Weekes mantiene una atmósfera de tensión constante, mientras los problemas personales de la pareja se vuelven tan importantes como la presencia que los acecha dentro de la casa.

Ficha técnica de His House