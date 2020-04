El mundo del espectáculo despidió a la actriz Susana Ortiz, quien falleció el día de su cumpleaños número 72. Así o comunicó la Asociación Argentina de Actores, horas después de que su hijo detallara que su mamá se encontraba internada desde hacía más de tres meses. La artista dejó una larga trayectoria en cine, teatro y televisión, y muchas generaciones la recordarán por haber interpretado a la villana de "Chiquititas", la famosa novela teen de Cris Morena.

"Lamentamos el fallecimiento de la actriz Susana Ortíz, de extensa y prestigiosa trayectoria en cine, teatro y televisión. En 2009, la Asociación Argentina de Actores y el Senado de la Nación la distinguieron con el Premio Podestá a la Trayectoria Honorable. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares, entre ellos su hijo, el actor Alejo Ortíz; a sus amigas/os y a quienes han compartido con ella la labor artística",emitió la asociación.

En televisión participó en Compromiso , Las 24 horas , Las comedias de Darío Víttori , Cosecharás tu siembra , Chiquititas , Herederos de una venganza , Rebelde Way y Verano del 98, entre muchas ficciones más. En teatro se destacó en Antígona Vélez, La caja del almanaque, La casa de Bernarda Alba y La muerte de un viajante. En cine, en El mundo que inventamos y La canción de Buenos Aires.

Su hijo, el actor Alejo Ortiz, le dedicó unas bellas palabras en Instagram para despedirse de su mamá esta mañana: "Hoy es el cumpleaños de Susana Ortíz , no sé si sea feliz o no. Está internada hace 3 meses y medio, quizás podría haber sufrido menos de no haber sido por la irresponsabilidad de 'algunos' médicos y 'algunas' personas de nuestra bendita obra social. Está por fin con cuidados de fin de vida, tranquila, y si algo podemos desearle todos para su cumpleaños, es eso: que se vaya en paz y tranquila. ¡FELIZ 72, mamá! Te quiero".