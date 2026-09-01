ESCUELA RAGGIO: CIEN AÑOS DE ENSEÑANZA PÚBLICA ENTRE LAS ARTES, LOS OFICIOS Y EL DESAFÍO TECNOLÓGICO.

Hubo una vez un país que pensó no sólo en grandes discursos sino en ofrecer herramientas de trabajo a sus habitantes a partir de la enseñanza. A finales del siglo XIX y principios del XX, la Argentina experimentaba el aluvión de inmigrantes, el crecimiento acelerado de los centros urbanos y un incipiente proceso de industrialización que exigía respuestas urgentes. En ese mapa en ebullición nació una idea fundacional: inventar el taller. Y con él, dar vida a las escuelas de artes y oficios.

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Aquel gesto no fue sólo un mero trámite pedagógico ni remiendo asistencial: fue el diseño de una matriz de inclusión social. Las escuelas de artes y oficios surgieron como una oportunidad clave para miles de pibes que no habían logrado terminar la escuela primaria. Para ellos, el taller era un puente hacia la dignidad: capacitarse como obreros y artesanos calificados y transformar así un saber empírico en un oficio certificado. Pasar, ni más

ni menos, del trabajo informal a la maestría técnica.

La Escuela Raggio

Si bien las primeras respuestas a la vulnerabilidad juvenil vinieron de órdenes religiosas, colectivos filantrópicos o asociaciones profesionales, las escuelas técnicas —impulsadas desde el Estado— se constituyeron en la columna vertebral de la movilidad social ascendente. En ese contexto, una de las pocas escuelas de artes y oficios a cargo de una esfera municipal fue “las Raggio”, surgidas en la ciudad de Buenos Aires en la década del veinte y pioneras en la tarea de combinar la filantropía visionaria con la gestión pública.

En 1924, a raíz de una donación de la familia Raggio, se levantó un monumental edificio en la esquina de la avenida del Libertador y Pico, en el barrio de Núñez. Inaugurado con la presencia del presidente Marcelo T. de Alvear, el complejo fue entregado formalmente al municipio y el 26 de julio de 1926, con la infraestructura equipada y el presupuesto asegurado, 181 estudiantes cruzaron sus puertas para aprender alguna de las siete especialidades que se dictaban: Corte y Confección, Puntillería, Telares, Herrería, Ebanistería, Cincelado y Grabado, y Modelado, todas acompañadas obligatoriamente por clases de Dibujo y Educación Física.

Las alumnas asistían al pabellón María Celle de Raggio y los varones al pabellón Lorenzo Raggio, bautizados en homenaje a los padres de los benefactores.

"La historia de la escuela Raggio pone en perspectiva la integración social, el mejoramiento de la convivencia, de las condiciones de vida y, por supuesto, de los sueños y la felicidad de la comunidad”, dice el exprofesor de Economía Jorge Marchini, presidente de la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra y para quien “en este momento es fundamental rescatar esos valores y la educación pública como un derecho democrático indiscutible".

Fueron los valores de la integración social, precisamente, los que permitieron en su momento que las escuelas de oficio aparezcan como respuesta a la crisis. La brutal recesión económica de 1930 empujó a la Argentina a acelerar su proceso de sustitución de importaciones y a industrializarse a fuerza de necesidad estratégica. Las escuelas técnicas debieron adaptarse y las Raggio no fueron la excepción: la década del 30 trajo la construcción de cinco nuevos pabellones para albergar especialidades de punta: Electrotecnia, Imprenta, Mecánica, Dibujo Comercial y Construcciones.

Allí se gestó un fenómeno cultural fascinante: lejos de abandonar su matriz artesanal y estética, la enseñanza técnica cobijó una convivencia permanente entre lo artístico y lo industrial. El cincel del escultor compartía visión de futuro con el torno del mecánico lo mismo que el diseño textil dialogaba con los planos de una obra. Se formaba un ciudadano integral, capaz de entender la técnica, pero también la belleza y la utilidad del objeto creado.

Un siglo después

A cien años de aquellas primeras experiencias, la vigencia de la enseñanza práctica no sólo permanece intacta, sino que reaparece con fuerza renovada en el debate contemporáneo. En la actual Escuela Técnica Raggio, la producción de sentido continúa viva a través de doce especialidades que articulan la tradición artesanal con la innovación tecnológica del siglo XXI. Los antiguos talleres se reconvirtieron y las herramientas de mano conviven ahora con las impresoras de alta tecnología, el diseño asistido por computadora y los bancos de prueba digitalizados. Sin embargo, el alma sigue siendo la

misma. Como señalan sus docentes, la técnica evoluciona y el territorio se expande, pero el taller sigue siendo el motor creativo, el refugio y el lugar donde la abstracción teórica cobra cuerpo en una pieza terminada.

Frente a la idea —instalada equivocadamente durante décadas— de que la educación técnica era una formación de segundo orden o de "menor jerarquía" en comparación con la carrera universitaria tradicional, hoy se revaloriza su rol estratégico. La capacidad productiva de un país, la sustentabilidad de sus pequeñas y medianas empresas (PyMEs) y la creación de empleo calificado con salarios dignos, al decir de Marchini, pasan necesariamente por las aulas de las escuelas de oficios.

Celebrar en comunidad

Frente a la revalorización que las escuelas de oficio tienen en los tiempos actuales, el centenario de la Escuela Raggio (1926-2026) trasciende los muros del aula para convertirse en una fiesta de arraigo e identidad barrial. En una iniciativa inédita promovida por docentes, exalumnos y el colectivo “La Usina del Rayo”, junto con la Biblioteca Popular Cornelio Saavedra y 18 instituciones representativas de Núñez y Saavedra —clubes deportivos, centros de jubilados y asociaciones vecinales—, el barrio sale a rendir homenaje a la escuela que formó a tres generaciones de sus familias.

A partir del 18 de septiembre y durante dos semanas, la muestra fotográfica e histórica "La invención del taller" abrirá sus puertas para que los vecinos no solo recuerden el pasado, sino que debatan sobre el futuro del trabajo y la producción en la Argentina.

"Salir al barrio desde una institución tan querida nos permite transformar el espacio en un territorio de democratización cultural junto con los vecinos —apunta Silvia Urich, exalumna y actual docente de la institución—. La muestra busca que el arte, el archivo y la técnica trasciendan el perímetro escolar como un acto de memoria colectiva".

En tiempos de virtualidad extrema y relaciones mediatizadas por pantallas, la escuela de artes y oficios recupera el valor del encuentro analógico, del contacto con la materia, de la experiencia táctil y el aprendizaje cooperativo. Un chico o una chica aprendiendo a tornear, a diseñar un circuito o a confeccionar una prenda, aseguran los docentes, no sólo está adquiriendo una habilidad laboral: está aprendiendo una forma de estar en el mundo, de resolver problemas reales con sus propias manos y su propio ingenio.

Los festejos, como se dijo, comenzarán el viernes 18 de septiembre, día de la inauguración, se lanzará el libro Centenario Escuela Técnica Raggio, El año que vivimos nuestro siglo, junto a la apertura de la muestra de fotografías. Y durante dos semanas habrá charlas, encuentro entre estudiantes y empresarios/productores, y mesas debates.