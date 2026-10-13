Escribió más de 1.300 canciones y marcó para siempre la cultura patagónica, un libro retrata la vida de Marcelo Berbel y lo presentan en Buenos Aires

Publicada por Serial Editorial Cooperativa, Berbel, el latido de la Patagonia recupera la vida y la obra de uno de los poetas y compositores fundamentales de la cultura popular argentina y propone una pregunta que excede al propio Berbel: ¿desde dónde se cuenta la Argentina?

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El viernes 23 de octubre, a las 18.30, la biografía cronicada del poeta y compositor neuquino Marcelo Berbel, escrita por la periodista Cecilia Rayén Guerrero Dewey, se presentará por primera vez en Buenos Aires, en la Sala Augusto Raúl Cortázar de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno.

Marcelo Berbel nació en Plaza Huincul, Neuquén, el 19 de abril de 1925, y murió en la ciudad de Neuquén el 9 de abril de 2003.

Durante el encuentro estarán presentes la autora, el editor Santiago Ares, el escritor Mariano Dubín y el cronista Alejandro Seselovsky. Un puñado de canciones de Berbel será interpretado por Pilar Gough, Sofía Trucco y Trucha, artistas de una nueva generación de la escena neuquina.

La historia de Marcelo Berbel, un poeta con los pies embarrados

Marcelo Berbel nació en Plaza Huincul, Neuquén, el 19 de abril de 1925, y murió en la ciudad de Neuquén el 9 de abril de 2003. Poeta y compositor, escribió más de 1.300 canciones, una producción que lo convierte en el autor más prolífico de la música y la poesía patagónica.

Fue mucho más que un compositor de canciones sobre el paisaje. Su obra expresa una relación profunda con quienes construyeron la Patagonia desde abajo. La mira desde adentro, del río a la raíz, del alambrado al horizonte del jarillal, sentado en el fogón de la paisanada.

Dice la autora: “Lejos de romantizar al Neuquén trabajador y de mirar con orgullo lo que logran con sus manos los que nada más tienen, Berbel escribe con sentido de justicia social. No lo hace mirando una foto, sino embarrado en la arcilla húmeda, al rescoldo de los fogones del pueblo con el que compartía el mate, cruzando las tranqueras del estanciero para sumergirse en las veranadas y en esas historias que los paisanos aún construyen entre los faldones de nieve que perduran allá arriba y las soledades, alimentados con carne fresca y del vino de los boliches amigos que aparecen como espejismo en el camino”.

El viernes 23 de octubre, a las 18.30, la biografía cronicada del poeta y compositor neuquino Marcelo Berbel, escrita por la periodista Cecilia Rayén Guerrero Dewey, se presentará por primera vez en Buenos Aires.

Un poeta de la Argentina marrón, cuya obra permite recuperar una dimensión popular, mestiza y territorial de la identidad argentina. Un trabajador de la palabra que hizo escuchar la Patagonia en el cancionero popular argentino, del folklore al rock, de la mano de artistas como Jorge Cafrune, José Larralde, Rubén Patagonia, Malón, León Gieco, y también a través de sus propios hijos, Los Hermanos Berbel.

Su vastísima obra abraza canciones como El Embudo, Amutuy Soledad, Piñonero y La Pasto Verde. También puso música a Quimey Neuquén, con letra de Milton Aguilar, y fue coautor y compositor de Neuquén Trabun Mapu, himno de la provincia de Neuquén.

Más de veinte años después de su muerte, la obra de Berbel vuelve a interpelar un presente en el que la Patagonia ya no puede ser pensada como una región periférica. Dice Mariano Dubín en el prólogo: “Berbel no se humilló al canon oficial de generales triunfadores y héroes civilizatorios. No se encandiló por las riquezas infinitas que los pobres nunca ven. ¡Qué necesaria esta voz criolla en el país que vivimos hoy!”, y agrega: “La autora no se rinde a un texto pintoresco, encomiástico, inútil. ‘Festejemos todos y vendamos más petróleo’, en síntesis. Los ricos, más ricos; los pobres, veremos. Guerrero Dewey describe, una y otra vez, el compromiso profundo de Berbel con sus paisanos, con los pobres, los olvidados, los desechados”.

La investigación que dio origen al libro incluyó entrevistas con familiares y personas fundamentales de su entorno, acceso a materiales inéditos, revisión de revistas folklóricas y diarios de época, y trabajo sobre el archivo privado del autor. El libro reconstruye así una vida individual, pero también una trama de voces, documentos y recuerdos que forman parte de la memoria colectiva de una región.