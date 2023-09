Facu Ballve, en la inauguración de las oficinas de Anestesia Audiovisual: "En Europa y EEUU falta un poco esa chispa que tenemos acá"

Facu Ballve charló con El Destape en las nuevas oficinas de Anestesia Audiovisual sobre su carrera, la expansión hacia otras regiones y el crecimiento de la escena urbana.

Así como Duki, Paulo Londra, Cazzu, Lit Killah, Nicki Nicole e YSY A pueden ser algunos de los exponentes más reconocidos de la escena urbana, cuando se habla de la pata audiovisual del género que explotó en Argentina y el mundo hay un nombre que resalta: Facundo Ballve, cara y cabeza de Anestesia Audiovisual, productora que comparte con sus hermanos Nicolás, productor artístico y ejecutivo, y Antonio, productor ejecutivo de videos y jefe de gestión de la productora. La leyenda "Shot by Ballve" es una de las que más se repitieron desde que el género urbano comenzó a explotar allá por el 2017. Después de varios años de vagar por distintos lugares, finalmente Anestesia Audiovisual estrenó sus oficinas y Facu Ballve charló con El Destape.

El joven de solo 27 años cuenta con más de 300 videoclips grabados en su haber, entre los que se destacan algunos de los más populares del género, como "Givenchy" o "Si te sentís sola" de Duki, "Loca" de Khea, Cazzu y el propio Duko, y una infinidad de los artistas más reconocidos de la escena. "Tenía muchas ganas de cambiar de oficina por varias cuestiones, siendo que en el último año crecimos bastante. siento que había que hacer un cambio de aire y que esa mejoría se vea reflejada en otras cuestiones, como por ejemplo la oficina", le contó Facu a El Destape en la comodidad de la nueva guarida de Anestesia Audiovisual, que en la puerta te recibe con un mural impresionante de The Notorious B.I.G.

¿Qué sentís que le va a aportar a Anestesia el estar instalados acá?

- Nos va a aportar mucho desde la parte más desde el equipo, de estar juntos acá. Queríamos armar una casa de Anestesia, donde estemos todo el día ahí, no viviendo sino en un espacio de trabajo y de compartir. Trabajamos con mucha gente de manera freelance en distintos proyectos y tener la posibilidad de tener un lugar donde poder juntarnos todos y compartir, nos abre un millón de puertas. Hay muchas más instancias para compartir con artistas y eso nos abre un montón de posibilidades y de ideas nuevas. Siento que desde ese lado nos va a dar mucho. Al mismo tiempo, la comodidad. Esta sensación de haber crecido, de estar en un lugar nuevo y de ir subiendo escalones está bueno y nos motiva a todos.

¿Te imaginaste que la escena iba a crecer tanto como para llegar a este punto?

- Esto lo empezamos 100% por amor al arte, por amor a la música. En mi caso, el cine y el hip hop, que fue mutando también y se fue transformando en este género urbano que conocemos hoy, el trap argentino y un montón de cuestiones y títulos que se le pusieron. La verdad es que a mí me costó siempre pensar en lo que iba a pasar. No te puedo decir que cuando estábamos arrancando decía "va a pasar esto" o "vamos a explotar". Nunca lo pensé, y siento que un poco le da un poquito de magia a eso de nunca haber estado atrás de los números, el crecimiento. Lo hacíamos porque nos gustaba y un día a la gente le empezó a gustar. Y cada vez era más gente, y con eso todos tuvimos que, por inercia, crecer.

Con casi 300 videoclips grabados en más de 5 años de carrera, Facu reconoce que suele mirar algunas producciones viejas para ver cómo resolvía distintas situaciones, aunque también se da tiempo para ciertas autocríticas. "Muchas veces digo 'qué boludo' o 'mirá la poronga que hacía' (risas). Pero también me pasa muchas veces que veo un video y digo 'che esto estaba bueno'. Miro muchos mis videos viejos, miro más viejos que los últimos", explica. En ese sentido, también asegura que le gusta mirar aquellos que tal vez no le gustaron tanto en otro momento, porque considera determinante cómo se siente en el momento.

¿Le compartís tus trabajos a alguien antes de entregarlos?

- El freno que me pongo para los trabajos finales es interno, pero de lo interno sale mi necesidad de buscar feedback. Cuando veo un video que estoy haciendo que no me gusta, enseguida se lo mando a mi gente de confianza. Tengo un grupo armado de gente muy distinta a la que les mando todos mis videos y me da su perspectiva de distintas maneras. Y yo interpreto ese feedback a partir de conocer a esa persona. Me nutro mucho de esas devoluciones, pero el parate lo hago yo. Hay un freno muy difícil, que es el de decir "ya está, esto está listo". Es una instancia que tenés que aprender con el tiempo, a saber cuándo es o saber si hay que sumarle algo, qué sumarle y demás.

La expansión de Anestesia a otras partes del mundo

Lejos de quedarse con lo conseguido en Argentina, Facu Ballve y Anestesia Audiovisual son muy requeridos en otras partes del mundo por artistas de todo el planeta. Obviamente, cada lugar tiene sus pros y contras, y pese a que en Argentina hay obvias limitaciones tecnológicas, Facu destaca el ingenio y el ADN argentinos: "Al estar acostumbrados a la guerrilla, todos esos artistas nuevos que van emergiendo, o la gran mayoría, empiezan con hambre de hacer, de crecer y de querer comerse el mundo, y con esta chispa de ser de acá".

¿Qué diferencias notás entre grabar afuera y hacerlo acá?

- Cuando me voy a Europa o EEUU falta un poco esa chispa que tenemos acá, aunque hay un poquito menos de herramientas. Tenemos un país muy rico geográficamente, hay millones de locaciones. Cuando vamos a otro país nos encontramos siempre con locaciones distintas y eso está bueno, y por lo general siempre hay más herramientas. Hay un montón de cámaras, de valijas de lentes distintos, de opciones, que acá por ahí tenemos 3 nada más. Nos abre el abanico, pero a mí siempre me gusta filmar acá. Y de hecho cuando me voy afuera me llevo a la gente de acá.

Y que se abra ese abanico, ¿ayuda o complica?

- Es algo a lo que tenés que ir encontrándole la mano, porque sí cuesta un poco pasar del estar acostumbrado a trabajar de una forma a otra. Por ahí voy allá, tengo 50 opciones y me cuesta. Y terminamos yendo a una de las 3 que usamos acá. Por lo general es así, de hecho. Porque también no tenemos el conocimiento, no conocemos los otros lentes. Pongo el ejemplo de lentes porque es una de las cosas que allá hay mucho más que acá.

¿Y en cuanto al equipo humano?

- Yo me llevo a mi equipo, porque me complica un poco más tener que tratar con gente nueva, principalmente con cultura y lenguajes nuevos. Hay cosas que te complican de filmar afuera, pero también está bueno y es aprender. Además, para estar al día tecnológicamente es un poco necesario ir afuera, tener nuevas herramientas, nuevas grúas y demás. Hay muchas cosas que sí son importantes para crecer o para hacer la diferencia con lo que hacemos. Entonces me parece que está bueno cuando nos encontramos con nuevas herramientas, pero después estamos acostumbrados a las cosas que hay acá y nos es más fácil. Sí trato de que siempre que salgo del país, buscar alguna nueva herramienta. Siempre trato de buscar cositas con que se note un poco la diferencia, o locaciones que estén buenas. Si salgo del país, buscar que se note que estamos filmando en ese país.