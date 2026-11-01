Entrevista a Pabllo Vittar: su nuevo disco disruptivo, su relación Madonna y su recuerdo de Lali

Pabllo Vittar habló con El Destape sobre su presente artístico.

Pabllo Vittar consolida su estatus como una de las figuras globales más influyentes de la música pop contemporánea y del arte drag con el lanzamiento de su séptimo álbum de estudio. Este nuevo material discográfico propone un recorrido sonoro innovador que profundiza en texturas electrónicas y elementos de synth-pop, sin perder jamás los rasgos identitarios que definen su trayectoria internacional.

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En diálogo con El Destape, la artista brasileña repasa los detalles creativos detrás de estas nuevas canciones, la rigurosa disciplina vocal requerida para sostener sus enérgicos directos sobre el escenario y la importancia de las colaboraciones con referentes de la escena actual. Asimismo, reflexiona sobre su vínculo con grandes íconos de la industria como Madonna, el peso político y social de su identidad artística y las expectativas de cara a sus próximos proyectos en vivo.

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Entrevista a Pabllo Vittar

¿Cómo vivís las repercusiones del álbum, un álbum que hiciste como un cambio, te fuiste más a la electrónica, al synth-pop, mantuviste tus raíces, exploraste nuevos terrenos, ¿cómo vivís el post-estreno?

- Primeramente, me disculpo, mi español no es muy bueno. Para mí, el álbum es buenísimo. Ayer hicimos un show donde las personas cantaron todas las letras junto a mí, para mí fue lo máximo. Estoy muy contenta de empezar a desarrollar el concierto del álbum para el año que viene, el próximo año.

¿Argentina va a estar incluida en la gira?

- Espero que sí, espero que sí.

Bueno, y hay varias colaboraciones, ¿cómo se gestaron, cómo se dieron? ¿Hubo intercambios con otros artistas en el armado de las canciones, o cómo fue?

- Bueno, empezamos con invitar a mis amigos, personas que también soy muy fan, como La Cruz, como Mamut, Urias, Vilano Antillano, fue buenísimo por colaborar con ellos. Villano vino para San Pablo, escribimos la canción juntas; así como con Urias también.

Volviendo a lo de las giras, quería preguntarte, ¿cómo hacés para cuidar tu voz, esa voz que tenés que llevar agudos impensados? ¿Sos muy estricta, te cuidás mucho, o sos más relajada?

- No, me cuido muchísimo. Esta mañana estaba como en jean, haciendo mis ejercicios. Cuido muchísimo de mi voz, porque en mis conciertos siempre estoy bailando y cantando en vivo. Gasto muchísimas calorías en mis shows, así que tengo una disciplina muy estricta siempre.

Pabllo Vittar.

Sí, siempre está esto de que en el pop o en la música pop, es mucho más exigente para el cantante, porque además de cantar, tiene que bailar, performear, todo lleva a otro nivel.

- Sí, y yo soy drag, las artistas drag somos muy potentes en el escenario, bailamos y performeamos mucho, me gusta muchísimo hacer mis Britney Spears moves en la pared (risas).

¿Qué tiene de diferente para vos, como cantante drag, serlo? Ser una cantante drag, ¿qué significa para vos?

- Para mí es lo máximo. Siempre me gustó muchísimo cantar, estar en el escenario actuando. Y cuando empecé a hacer drag, hace 10 años, junté dos amores: hacer mi maquillaje, estar involucrada con la estética, los looks, y estar también en el escenario cantando mis canciones, para mí es lo máximo, es como una película, algo que yo siempre soñé y que vivo en mis sueños. Me gusta muchísimo estar en el escenario haciendo lo que amo.

Has contado que tenés diálogo con Madonna después de la vez que cantaron juntas. ¿Seguís en contacto con ella? Vos, como diva de la música, ¿cómo ves este momento que está atravesando?

- Fue increíble estar con ella en el escenario en el Río de Janeiro. Estuve con ella ahora en una after party de VMAs en Chateau Marmont, que ella me invitó y fue lo más estar con ella, es la reina del pop.

Bueno, también cantaste con Lali hace unos años.

- Me gusta Lali muchísimo. Hace años que no la he visto, pero me encanta. En Brasil grabamos los videoclips, pero no cantamos juntos. Increíble, increíble. Lali es una princesa.

Bueno, y también quería preguntarte como artista y como miembro de la comunidad LGBT+, ¿cómo vivís, cómo ves el advenimiento de las derechas en el mundo? Bueno, lo que está pasando particularmente en Brasil, electoralmente, ¿qué tenés para decir al respecto?

- Mucha esperanza. Estamos viviendo días difíciles, pero tenemos una frente muy grande. Estoy muy esperanzada para días mejores para Brasil y para el mundo. (NdR: la entrevista se hizo antes del balotaje en Brasil).