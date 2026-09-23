Entrevista a Bandana y Emanero: cómo fue su encuentro musical, sus shows y el futuro de la banda

Bandana y Emanero lanzaron una nueva canción juntos.

Emanero y Bandana unieron sus voces para lanzar la canción Ojo de loca como parte del proyecto Runfla, donde el músico reúne diferentes voces y géneros de la música popular argentina. En diálogo con El Destape, la girl band icónica de los 2000 y Emanero hablaron de este cruce que conecta el sonido urbano actual con el espíritu pop de Lowrdez, Lissa, Valeria y Virginia.

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Poco antes del esperado estreno del tema y de la emisión oficial de su videoclip, los artistas se dispusieron a charlar con los medios justo después de haber grabado el clip de la canción en la que colaboran, ya disponible en YouTube. En un clima de complicidad y entusiasmo, Bandana y Emanero conversaron sobre la trastienda de la producción, la química inmediata que surgió en el estudio al momento de grabar las voces y el cruce de agendas que los llevará a reencontrarse próximamente sobre los escenarios.

Entrevista a Bandana y Emanero

¿Cómo fue el rodaje del videoclip y qué se puede adelantar de la experiencia?

- Emanero: Fue un videoclip dentro de mi mundo audiovisual y resultó especial, muy lindo. Para mí, estar ahí grabando con íconos es sumamente importante. Siento que también legitima un montón mi formato tener artistas tan talentosos e icónicos. Son figuras que forman parte del oído popular indiscutido; decís Bandana y todo el mundo sabe quiénes son. Para un proyecto joven como el mío, contar con una banda tan importante fue un momento medio canónico. Lo estoy transitando ahora y quizás dentro de unos meses lo voy a procesar mejor, pero fue una gran experiencia y todo salió de manera muy fluida.

¿Cómo vivieron el proceso de composición y la llegada de la propuesta?

- Virginia: La canción era tan perfecta que simplemente dijimos que sí y preguntamos cuándo había que ir a grabar. Él tiene una energía femenina muy desarrollada que hizo que nos sintiéramos súper identificadas. Le agregamos una parte después porque la verdad es que el tema está tan bueno que ameritaba extenderlo. Tiene esa mezcla de picardía con lo sofisticado y lo divertido que caracteriza a la cumbia, así que el resultado es una fusión única.

Con las fechas confirmadas de ambos en el Teatro Gran Rex y en La Plata, ¿se van a acompañar mutuamente en los shows?

- Valeria: Sí, vamos a intercambiar presencia y disfrute. Fede ya nos prometió que va a estar en el Rex el miércoles 23. La idea de compartir esta gran canción a la que nos invitó es disfrutarla, divertirnos haciéndola sobre el escenario y expandirla sin límites.

¿Cómo planifican el futuro de Bandana considerando las agendas personales y las distancias?

- Lowrdez: Sinceramente estamos tratando de disfrutar el paso a paso. Es muy intenso lo que estamos haciendo porque la idea es sacar temas nuevos y generar todo el contenido posible cuando coincidimos, ya que Valeria vive en Miami y Virginia en Mendoza. Tratar de optimizarse el tiempo sin dejar de disfrutar. Se vienen muchas cosas, pero estamos cerrando una etapa y comenzando una nueva donde se están gestando varios proyectos.

Mencionaron que se vienen más colaboraciones en esta nueva etapa, ¿qué se puede anticipar?

- Lissa: Se vienen colaboraciones con dos artistas espléndidas. Es algo que queríamos hacer hace muchísimo tiempo y recién en este nuevo ciclo que está por comenzar se empezó a dar la oportunidad.

Bandana y Emanero.

Ping pong musical con Bandana y Emanero: sus ídolos

- Lissa: Los Redondos y Michael Jackson.

- Emanero: Nahuel Pennisi en el plano nacional y David Bisbal en lo internacional.

- Virginia: Nacional me encantan los chicos de Ahyre, el folclore argentino me parece increíble. Y de afuera, aunque ya no esté, Prince.

- Lowrdez: Es difícil elegir solo uno porque pienso en muchos. El fin de semana pasado estuve viendo algo de Serú Girán y me pareció impresionante cómo sigue vigente hoy en día, no solo desde la nostalgia, sino desde una exquisitez musical única. Gustavo Cerati también me parece un pilar. De afuera Björk, Madonna... voy por géneros muy variados.

- Valeria: Me sumo a lo de Nahuel Pennisi, me encanta; cada vez que me aparece algo de él en YouTube me detengo a escucharlo. De afuera estuve escuchando mucho a un pianista de Islandia que me llegó de casualidad, Ólafur Arnalds, se los recomiendo a todos. Tengo una conexión especial con los artistas de esa zona porque casi todos los que caen a mi oído viven ahí y los escucho en bucle. Hace poco también hizo algo con los Hermanos Gutiérrez, que son espectaculares.