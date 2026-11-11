Entradas para Yerai Cortés en la Argentina 2027: precios y fecha de cuándo toca en el Teatro Xirgu

El guitarrista español Yerai Cortés se presenta por primera vez en Argentina, en el marco de una gira regional diseñada para exhibir el repertorio de su última producción discográfica. Formado desde joven en el ámbito del flamenco tradicional, Cortés ha desarrollado un estilo instrumental propio que incorpora dinámicas contemporáneas sobre las estructuras clásicas del género.

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Su trabajo actual se enfoca en una puesta en escena centrada en la relación entre el intérprete y la guitarra, donde la alternancia entre el silencio y el compás define el desarrollo conceptual del espectáculo. A través del repertorio que integra su segundo álbum de estudio, titulado POPULAR, el compositor aborda y reconstruye palos tradicionales como bulerías, farrucas, zambras, tangos y cantiñas. Esta búsqueda estilística ha ubicado al músico entre las figuras destacadas de la renovación actual de la escena flamenca en España.

Entradas para verlo en el Teatro Xirgu

Como parte de su recorrido por el Cono Sur americano, Yerai Cortés ofrecerá una única función en la Ciudad de Buenos Aires el 24 de abril de 2027 en el Teatro Margarita Xirgu, sala ubicada en el barrio porteño de San Telmo. El itinerario internacional incluye también sus primeras actuaciones en Uruguay y Chile.

Las entradas para la fecha en la capital argentina están a la venta desde este miércoles 4 de noviembre a las 14 horas mediante la plataforma Enigma Tickets. La comercialización aceptará todos los medios de pago disponibles e incluirá una opción de compra en tres cuotas sin interés para quienes utilicen tarjetas Naranja X.

Yerai Cortés en el Teatro Xirgu. (Crédito de imagen: Clix)

Trayectoria artística y carrera en el flamenco

La llegada de Yerai Cortés se produce en una etapa de consolidación internacional de su trabajo en vivo. El perfil del artista tuvo una buena proyección tras el lanzamiento de su proyecto audiovisual La guitarra flamenca de Yerai Cortés, una producción documental dirigida por Antón Álvarez que cosechó dos galardones en la entrega de los Premios Goya.

Asimismo, la industria discográfica registró su actividad reciente al incluirlo entre los nominados al Latin Grammy en el apartado de Mejor Nuevo Artista. En el marco de su actividad en Europa, el guitarrista agotó las localidades de sus conciertos en ciudades como Madrid, Granada y Barcelona, además de participar en la programación de encuentros musicales e instituciones culturales de relevancia internacional, entre los que se cuentan el festival de Roskilde en Dinamarca, el Festival de Jazz de Montreux en Suiza y la sala Philharmonie de París.