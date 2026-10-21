Entradas para Santiago Motorizado en Club Deseo 2026: precios y fecha de cuándo toca en Buenos Aires

Luego de un año de escenarios internacionales y de girar con su propuesta solista por varios rincones del mundo, Santiago Motorizado se presenta en Buenos Aires para reencontrarse con su público local y cerrar el 2026. La cita será el viernes 4 de diciembre en Club Deseo, en una jornada dedicada íntegramente a su universo personal. La presentación llega tras la extensa gira de El Retorno, su primer álbum de estudio solista. Este proyecto, que durante 2025 recorrió Argentina y sumó presentaciones en Colombia, Puerto Rico y Estados Unidos, tuvo en 2026 un crecimiento expansivo con más de 30 ciudades visitadas en Europa, además de giras por México, Australia y Japón, donde tocó por primera vez en Tokio y Osaka.

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Entradas y preventa para el show en Deseo

Las entradas para ver a Santiago Motorizado en Club Deseo están disponibles de manera exclusiva a través del portal Enigma Tickets. La venta general quedó habilitada desde el 15 de octubre. Los precios de los pases generales se ubican en torno a los $55.000 para el evento.

Club Deseo es un espacio multicultural y sala de conciertos situada en Avenida Chorroarín 1040, dentro del barrio porteño de Villa Ortúzar. El recinto cuenta con una capacidad aproximada para 1.300 personas, por lo que se recomienda adquirir las localidades con anticipación ante el aforo reducido de la sala.

Santiago Motorizado en Club Deseo. (Crédito de imagen: RB Sucesos)

Santiago también se suma al Primavera Sound

Santiago Barrionuevo, nacido en La Plata en 1980, es el líder, compositor y cantante de El Mató a un Policía Motorizado, la banda que encabezó el nuevo movimiento de rock alternativo latinoamericano del siglo XXI tras casi dos décadas recorriendo América y Europa. Aunque El Retorno inauguró una nueva etapa en su carrera, varias de sus canciones nacieron hace más de una década, cuando comenzó a explorar composiciones más pop y románticas en paralelo al auge de su grupo.

El espectáculo solista se suma a una agenda muy activa a fines de año para Santiago, ya que también participará del festival Primavera Sound Buenos Aires. En ese marco, compartirá grilla con artistas de alcance internacional entre los que destacan Gorillaz, The Strokes, FKA twigs, Lily Allen, Yung Lean y Courtney Barnett, junto a referentes de la escena nacional y regional como Juana Molina, Marilina Bertoldi, Juliana Gattas, Jaime Sin Tierra y Juana Aguirre.