Entradas para Perras on the Beach en Niceto Club 2027: precios y fecha de cuándo toca

La banda mendocina Perras on the Beach anunció su regreso a Buenos Aires con un show muy especial: se presentará el viernes 19 de febrero de 2027 en Niceto Club para despedir en vivo "Chupalapija", el álbum debut que marcó sus comienzos y se convirtió en un disco importante dentro de la reciente movida de pop alternativo argentino. El recital será el cierre de una celebración que comenzó con el décimo aniversario del material y que, después de varios años sin compartir escenario, volvió a reunir al grupo con sus seguidores.

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Por dónde comprar entradas para Perras on the Beach en Niceto Club

Las entradas se pueden comprar por Venti.

Precios de las entradas de Perras on the Beach

Entrada general: $45.000

El presente de Perras on the Beach

El regreso de Perras on the Beach tuvo su punto de partida el 5 de junio de 2026 en C Art Media. Después de varios años sin tocar juntos, el grupo volvió a encontrarse con sus fanáticos en una noche que contó con invitados, sorpresas y un repertorio celebrado de principio a fin. La respuesta del público confirmó que el vínculo con sus seguidores seguía intacto.

La celebración continuó con presentaciones en el Festival Harlem de Santa Fe y el Festival Bandera de Rosario. Además, la agenda incluye una parada especial el 6 de diciembre en la Fiesta de la Cerveza de Mendoza, provincia donde nació el proyecto, y su participación en Cosquín Rock Córdoba, los días 6 y 7 de febrero de 2027.

La banda se reencuentra con su público.

La historia de Perras on the Beach comenzó en 2016, cuando irrumpió en la escena argentina con una propuesta musical y estética particular. Con una identidad desprejuiciada, canciones que combinan lo íntimo con lo absurdo y una manera diferente de abordar las experiencias cotidianas, el grupo consiguió conectar rápidamente con una generación de oyentes.

En ese recorrido, "Chupalapija" ocupó un lugar fundamental. Su álbum debut se transformó con el paso del tiempo en una referencia del pop alternativo argentino y en un disco de culto para quienes siguieron de cerca el crecimiento de la banda. Diez años después de su lanzamiento, sus canciones mantienen vigencia y continúan generando identificación entre sus seguidores.

Lo que inicialmente iba a ser un reencuentro excepcional para celebrar el aniversario terminó convirtiéndose en una nueva etapa para el grupo, con distintas presentaciones y una oportunidad de recuperar el contacto con su público, que espera esta nueva presentación.