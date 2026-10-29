Entradas para La Mágica con Karina, Néstor en Bloque, Mario Luis y más en Mandarine Park 2026: precios y fecha de cuándo es la fiesta

Buenos Aires se prepara para un evento de cumbia convocante y bastante esperado en el año. La emblemática fiesta La Mágica despedirá la temporada el próximo sábado 12 de diciembre de 2026 con una edición que promete quedar en la memoria de todos los amantes del género tropical. El escenario elegido para este despliegue es Mandarine Park, el predio a orillas del río, que abrirá sus puertas desde las 20:00 hasta las 06:00 horas para una maratón musical imperdible. Con una grilla de artistas estelares y una superproducción, la noche se perfila como un gran hito festivo del cierre de año en la ciudad.

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Entradas, medios de pago y un line up estelar

Para garantizar que nadie se quede afuera de esta celebración, las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Ticketflash, accesible desde el enlace oficial en las redes del evento. La organización dispuso diversas facilidades y beneficios bancarios para aliviar el bolsillo del público: el Banco Provincia ofrece hasta cuatro cuotas sin interés, mientras que Naranja X se suma con tres cuotas sin interés en compras con tarjeta de crédito o un 15% de descuento abonando con tarjeta de débito.

El line up confirmado reúne a los máximos exponentes de la cumbia argentina y el recuerdo. Sobre el escenario de Mandarine Park brillarán figuras indiscutidas como Karina, El Polaco, Néstor en Bloque, Mario Luis, Jambao, Amar Azul y Los del Fuego, además de sorpresas que completarán una grilla mega picante pensada para bailar sin pausa durante diez horas consecutivas.

La Mágica en Mandarine Park.

Una tradición playera que hace historia

Nacida hace más de una década como un ciclo nocturno orientado a rescatar los grandes clásicos de la movida tropical, La Mágica evolucionó de manera orgánica hasta convertirse en un fenómeno cultural masivo de la escena porteña. A lo largo de los años, esta fiesta supo transitar por diversos reductos, clubes y centros culturales de Buenos Aires, ganándose el corazón del público gracias a su propuesta auténtica que celebra la alegría y la identidad de la cumbia argentina. Lo que comenzó como un punto de encuentro alternativo se transformó en un festival consagrado que convoca a multitudes intergeneracionales. Esta cita en Mandarine Park corona un recorrido de crecimiento sostenido, consolidándose como el cierre de año definitivo para los fanáticos del género.