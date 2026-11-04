Entradas a la gorra: cuándo ver la obra de Muscari que reúne a Raúl Rizzo, Adriana Aguirre y más figuras estelares

El director José María Muscari regresa a la escena teatral porteña para festejar sus 30 años de carrera con el estreno de Fondo de olla, su obra número 71. La propuesta reúne en el escenario del Teatro Piccadilly a diez figuras entrañables de la cultura popular como Raúl Rizzo, Adriana Aguirre y más ícono con entrada a la gorra, por lo que es accesible a todo público.

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Marta Albertini, Victoria Carreras, Daniela la cantante, Nadia Di Cello, Alejandra Majluf, Alejo Ortiz, Silvia Peyroú y la Srta. Lee son los nombres que también forman parte de esta pieza que abraza el humor y la memoria afectiva para rescatar la trayectoria de artistas que marcaron a varias generaciones en la televisión, el cine, el teatro y la música.

Con una mirada despojada de prejuicios, el espectáculo utiliza la metáfora del título para poner en valor la experiencia y el recorrido de sus protagonistas: en el fondo de la olla reside lo de mayor sabor e historia. A partir del 21 de enero, el público podrá ingresar a la sala emblemática del centro porteño sin un precio fijo de entrada, disfrutar del show y, al finalizar la función, aportar la suma que considera adecuada según la experiencia vivida.

Esta decisión democratiza el acceso a la sala teatrales de la calle Corrientes, permitiendo que todas las personas puedan presenciar el espectáculo independientemente de sus posibilidades económicas. Fiel a su estilo audaz y arriesgado, Muscari traslada la esencia del teatro callejero a una de las salas más importantes de la ciudad para ofrecer un festejo compartido entre la platea y los artistas.

José María Muscari.

La palabra de Muscari sobre la industria del teatro en esta época

"Si vas a la Calle Corrientes hay gente porque es un lindo paseo pero no se entra tanto a los teatros. Los teatros no están llenos ni en pedo. Como en muchos momentos de la Argentina y en varios gobiernos, hay pocos espectáculos a los que les va genial y después hay 20 o 30 que nos repartimos el resto del público. Eso pasó siempre", reconoció el teatrista en diálogo con Radio Mitre.

Sin embargo, Muscari destacó la paradoja que suele registrarse en la demanda de espectáculos durante contextos socioeconómicos complejos. "En momentos de crisis como no podés ahorrar para un auto y menos para una casa invertís más en lo inmediato y decís 'voy al teatro o al cine el finde'", concluyó sobre la tendencia a volcar el consumo hacia experiencias de ocio inmediato.