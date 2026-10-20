Entradas para Emmanuel Horvilleur en el C Art Media 2026: precios y fecha de cuándo toca en Buenos Aires

El cantante, compositor y productor argentino Emmanuel Horvilleur se prepara para coronar una etapa de gran vigencia en su carrera solista. El músico cerrará el año el próximo jueves 17 de diciembre con un concierto en el Complejo C Art Media, el espacio cultural ubicado en el barrio de Chacarita (Av. Corrientes 6271).

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La velada funcionará como el gran encuentro de fin de año junto a su público, y será la antesala oficial de las celebraciones por el 20° aniversario de Mordisco, uno de los álbumes más emblemáticos de su trayectoria, que se cumplirán en 2027. El show contará con una puesta en escena de impacto visual y un despliegue bailable atravesado por el groove, el funk y el pop que caracterizan su sonido, recorriendo tanto sus lanzamientos recientes como aquellas canciones clásicas que dejaron huella en la música nacional.

Entradas para cerrar el año con Emmanuel

Las entradas para el recital del 17 de diciembre ya están disponibles para el público de manera digital. Los tickets se pueden adquirir en preventa y venta general a través de la plataforma oficial del recinto, Passline.

Los valores de las entradas generales sin numerar están en $40.000 (más costo de servicio del sistema). Dado que la capacidad del establecimiento es limitada y se espera una alta convocatoria por el tono festivo de la fecha, se recomienda comprar boletos con anticipación para asegurar un lugar en lo que promete ser una noche llena de sorpresas.

Emmanuel Horvilleur cierra el año en el C Art Media. (Crédito de imagen: Sony Music)

Una carrera marcada por la innovación

Emmanuel Horvilleur es considerado uno de los referentes más influyentes y versátiles de la música urbana, el pop y el funk en español dentro de Hispanoamérica. Su camino hacia el reconocimiento masivo comenzó a principios de la década de 1990 al cofundar el legendario dúo Illya Kuryaki and the Valderramas junto a Dante Spinetta, proyecto con el que revolucionó la escena alternativa latinoamericana fusionando rap, rock y ritmos afroamericanos.

Tras la separación del dúo, Horvilleur ha sostenido una carrera interesante, marcando tendencia propia desde su disco debut Música y Delirio (2003). Con el lanzamiento de Mordisco en 2007, alcanzó la consagración masiva como solista gracias a hits generacionales e inolvidables como "19" (grabada junto a Gustavo Cerati), "Tu hermana" y "Radios". Durante más de tres décadas de trayectoria, el músico cosechó múltiples Premios Gardel y nominaciones a los Latin Grammy, reafirmando una notable capacidad de reinvención sonora que mantiene intacta su vigencia artistica y su conexión con distintas generaciones de oyentes.