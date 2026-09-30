Entradas para "Disney Celebra: una Navidad inolvidable" con Topa y Laurita Fernández en el Movistar Arena 2026: precios y fecha de cuándo es

La magia de Disney vuelve a Buenos Aires para las fiestas. Disney Celebra: una Navidad inolvidable tendrá dos funciones el próximo 22 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena, con Diego Topa y Laurita Fernández nuevamente al frente de un espectáculo pensado para toda la familia.

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El show regresa después del éxito de su edición 2024 y luego de haber obtenido una nominación a los Premios Hugo 2025. Esta vez, además de Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Goofy y Pluto, se sumarán por primera vez Woody y Buzz Lightyear, los protagonistas de Toy Story.

Cuándo es Disney Celebra 2026 y a qué hora

Disney Celebra: una Navidad inolvidable se presentará el martes 22 de diciembre de 2026 en el Movistar Arena, ubicado en Buenos Aires, con dos funciones: a las 15 y a las 20.

Diego Topa y Laurita Fernández serán de nuevo los protagonistas de una historia que combina canciones, coreografías, personajes y una puesta visual especialmente diseñada para las celebraciones de fin de año.

El espectáculo contará con más de 30 artistas en escena, entre bailarines y cantantes, además de músicos en vivo. El cierre tendrá como protagonista el tradicional encendido del árbol de Navidad.

La propuesta recorrerá canciones de películas como Frozen: Una aventura congelada, Moana: Un mar de aventuras, El Rey León y Encanto. En esta nueva edición se incorporarán también canciones y personajes de Toy Story.

Cuándo salen las entradas para Disney Celebra y cómo comprarlas

Las entradas tendrán una preventa exclusiva para clientes Mastercard Banco Nación que comenzará el jueves 1 de octubre a las 13.

Durante esta instancia, quienes cumplan con las condiciones podrán acceder a hasta 9 cuotas sin interés pagando con tarjeta de crédito Mastercard Banco Nación mediante QR desde BNA+ MODO.

"Disney Celebra: una Navidad inolvidable" con Topa y Laurita Fernández.

La venta general comenzará el viernes 2 de octubre a las 13, a través de la ticketera oficial del Movistar Arena. En esta etapa estarán disponibles todos los medios de pago y los clientes Mastercard Banco Nación podrán acceder a hasta 6 cuotas sin interés, también al pagar con QR desde BNA+ MODO. Los menores de 2 años, por otro lado, no pagan entrada.

Además, desde el 1 de octubre, los suscriptores de Disney+ que cumplan con los requisitos podrán acceder a un 15% de descuento, con un máximo de seis entradas por suscriptor. El beneficio estará vigente hasta agotar stock y podrá acumularse con la promoción de cuotas sin interés de Mastercard Banco Nación.

Qué personajes estarán en Disney Celebra 2026

La nueva edición reunirá a varios de los personajes más reconocidos de Disney. Entre ellos estarán Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, Daisy, Goofy y Pluto, además de Anna y Elsa de Frozen y Rapunzel y Flynn de Enredados.

La gran novedad será la llegada de Woody y Buzz Lightyear, que participarán por primera vez de este espectáculo y llevarán al escenario el universo de Toy Story.

La historia transcurre en el denominado Centro de Distribución de los Deseos, donde Topa y Laurita reciben la misión de preparar y entregar los deseos que llegan desde distintos lugares antes del gran encendido del árbol. Los paquetes, sin embargo, contienen la magia de las historias más populares de Disney y dan lugar a los distintos números musicales.

El espectáculo también incorpora medidas de accesibilidad. Para quienes necesiten reducir estímulos sensoriales habrá un área de regulación sensorial y un cupo de kits con auriculares reductores de sonido, anteojos de filtro verde UVI y tarjetas de emociones con pictogramas. También habrá un cupo limitado de ubicaciones para personas con movilidad reducida que cuenten con CUD.

Disney Celebra: una Navidad inolvidable es una producción general de Dale Play, con producción artística de Buena Productora, bajo licencia de Disney.