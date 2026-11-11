Entradas para Chapeaux, la banda ganadora de Popstars 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

La escena musical local suma una nueva propuesta con la llegada de Chapeaux, la banda femenina de pop argentino. El grupo, integrado por Juana, Maga, Kala, Mia y Adol, se prepara para ofrecer su primer recital el próximo 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena. Como preámbulo de esta presentación, las artistas grabaron el videoclip de su sencillo debut titulado Me Provoca, una pieza que marca el puntapié inicial de su trayectoria discográfica bajo el ala de este formato comercial.

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Entradas para ver a Chapeaux en vivo

La venta de los tickets para el esperado recital en el Movistar Arena se divide en dos etapas organizadas por la producción. La preventa exclusiva comienza este miércoles 4 de noviembre a las 16 horas, implementando un beneficio financiero de seis cuotas sin interés para los clientes que utilicen tarjetas de crédito emitidas por el banco BBVA.

Por su parte, la venta general de localidades se habilita para el jueves 5 de noviembre a partir de las 16 horas. Toda la operación de compra se centraliza de manera exclusiva a través del sitio web oficial del Movistar Arena, canal habilitado para gestionar el acceso al predio y regular la demanda del público que sigue el proyecto desde sus inicios televisivos.

Chapeaux por primera vez en vivo. (Crédito de imagen: Dale Play Live)

El origen del grupo y su estructura mediática

Chapeaux nace formalmente como el resultado de un proceso de selección dentro del reality show Popstars, un formato clásico de la televisión enfocado en la construcción y el lanzamiento sistemático de grupos musicales. Tras superar filtros entre miles de aspirantes, las cinco jóvenes seleccionadas pasaron a formar parte de una estructura corporativa y mediática diseñada por productoras y canales de televisión para abastecer a la industria del entretenimiento.

Detrás de este proyecto se encuentran empresas como Sony Music, Telefe, Radio Disney y Dale Play Live, como un programa de talentos masivo, el cual no solo define los lineamientos estéticos y musicales de la banda, sino que también planifica su inserción en el mercado, la pauta publicitaria y la disponibilidad de grandes escenarios. De este modo, Chapeaux se consolida como un producto moldeado por la televisión, cuyos integrantes asumen el desafío de sostener el proyecto artístico más allá del impacto inicial de la pantalla chica.