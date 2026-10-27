Entradas para Antonio Orozco en Argentina 2027: precios y fecha de cuándo toca en Buenos Aires, Córdoba y Rosario

Antonio Orozco regresa a la Argentina en marzo de 2027 con La Gira de Tu Vida, un espectáculo que propone un recorrido íntimo y emocional por las canciones más importantes de su carrera. El artista español se presentará el 13 de marzo en Córdoba, en Quality Espacio; el 14 de marzo en Rosario, en L2 Arena; y el 17 de marzo en Buenos Aires, en el Teatro Ópera, donde cerrará su paso por el país.

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Dónde sacar entradas para Antonio Orozco en Argentina

Las entradas se vender por Ticketek.

Precios de las entradas para Antonio Orozco en el Teatro Ópera

Platea Central – Fila 1 a 15: $145.000 + $18.850 = $163.850 (precio sin impuestos nacionales: $160.578,512).

Platea Lateral – Fila 1 a 15: $125.000 + $16.250 = $141.250 (precio sin impuestos nacionales: $138.429,752).

Platea Central – Fila 16 a 24: $135.000 + $17.550 = $152.550 (precio sin impuestos nacionales: $149.504,132).

Platea Lateral – Fila 16 a 25: $120.000 + $15.600 = $135.600 (precio sin impuestos nacionales: $132.892,562).

Platea Central – Fila 25 a 27: $100.000 + $13.000 = $113.000 (precio sin impuestos nacionales: $110.743,802).

Platea Alta Central – Fila 1 a 10: $110.000 + $14.300 = $124.300 (precio sin impuestos nacionales: $121.818,182).

Platea Alta Lateral – Fila 1 a 10: $110.000 + $14.300 = $124.300 (precio sin impuestos nacionales: $121.818,182).

Superpullman Central – Fila 11 a 15: $95.000 + $12.350 = $107.350 (precio sin impuestos nacionales: $105.206,612).

Superpullman Lateral – Fila 11 a 15: $95.000 + $12.350 = $107.350 (precio sin impuestos nacionales: $105.206,612).

Superpullman Central – Fila 16 a 20: $80.000 + $10.400 = $90.400 (precio sin impuestos nacionales: $88.595,041).

Superpullman Lateral – Fila 16 a 20: $80.000 + $10.400 = $90.400 (precio sin impuestos nacionales: $88.595,041).

Pullman Central – Fila 21 a 24: $70.000 + $9.100 = $79.100 (precio sin impuestos nacionales: $77.520,661).

Pullman Lateral – Fila 21 a 24: $70.000 + $9.100 = $79.100 (precio sin impuestos nacionales: $77.520,661).

Pullman Central – Fila 25 y 26: $60.000 + $7.800 = $67.800 (precio sin impuestos nacionales: $66.446,281).

Pullman Lateral – Fila 25 y 26: $60.000 + $7.800 = $67.800 (precio sin impuestos nacionales: $66.446,281).

La nueva gira de Antonio Orozco

La nueva gira representa una evolución de La Gira de Mi Vida, el proyecto con el que celebró sus 25 años de trayectoria y recorrió 25 ciudades españolas. Aquella experiencia reunió a más de 200.000 espectadores en 32 conciertos y se convirtió en una celebración de su historia musical. Ahora, el cantante cambia el foco para poner en primer plano a quienes acompañaron ese camino y encontraron en sus canciones una banda sonora para sus propias experiencias.

Orozco viene al país con una gran propuesta.

La Gira de Tu Vida parte de una idea: la historia de un artista también está hecha de las historias de quienes lo escuchan. Por eso, cada presentación buscará transformar el repertorio en un espacio de encuentro, donde los recuerdos personales y las emociones compartidas tengan tanto protagonismo como la música.

El público argentino podrá reencontrarse con algunos de sus clásicos, entre ellos “Devuélveme la vida”, “Estoy hecho de pedacitos de ti”, “Mi héroe”, “Llegará” y “Entre sobras y sobras me faltas”. A esas canciones se sumarán composiciones de El tiempo no es oro (2025), su más reciente álbum de estudio, que refleja la evolución artística y personal del músico.