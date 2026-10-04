Encabeza Guilermo Francella: la comedia en calle Corrientes para reír y emocionarse

Para los amantes del teatro que buscan una propuesta de peso en la cartelera, la obra Desde el Jardín surge como una alternativa ideal para disfrutar de una salida teatral durante el fin de semana. La pieza tiene como pilar fundamental la actuación estelar de Guillermo Francella, quien encabeza un destacado elenco compuesto por Andrea Frigerio, Martín Seefeld, Horacio Erman, Mayra Homar, Diego Jaraz, Daniel Miglioranza, Edgardo Moreira y Carla Pandolfi.

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Bajo la dirección de Marcos Carnevale, la producción logra equilibrar el ritmo de la comedia con una agudísima reflexión sobre la cultura contemporánea. La narrativa sigue la vida de Chance Gardiner (Francella), un hombre de inteligencia limitada que pasó toda su existencia recluido en la mansión de un acaudalado benefactor, sin saber leer ni escribir y con la televisión y la jardinería como sus únicos contactos con la realidad.

Tras la muerte de su protector, Chance queda desamparado en las calles hasta que el azar lo cruza con Eva (Frigerio), una mujer de la alta sociedad que lo aloja junto a Ben, su influyente marido con una enfermedad terminal. Sin malicia ni ambición, sus comentarios literales y sus analogías sobre plantas y estaciones climáticas son malinterpretados por su entorno -incluido el propio presidente de los Estados Unidos (Seefeld)- como profundas reflexiones filosóficas y políticas, transformándolo de manera involuntaria en un influyente consejero de Estado.

Lejos de quedar en un mero enredo situacional, Desde el Jardín se consolida como una brillante sátira sobre los tiempos actuales. La obra expone con claridad de qué manera el contexto, las apariencias y la construcción mediática pueden otorgar prestigio y autoridad a una figura desprovista de mérito o conocimiento real.

La puesta pone al descubierto la marcada tendencia social a privilegiar la forma por encima del contenido en las esferas del poder. A través de la inocencia del personaje que encarna Francella, el texto invita al espectador a cuestionar las dinámicas de la comunicación moderna y las interpretaciones colectivas.

Guillermo Francella.

Ficha técnica de Desde el Jardín