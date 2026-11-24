La banda salteña Ahyre se presentó en República Folklore, la primera edición del festival porteño de música folklórica celebrada en el Parque de la Ciudad, y repasó los ejes de Faro, su tercer álbum de estudio estrenado hace pocas semanas. "Todos tenemos un faro en casa, alguien que nos marca el camino, alguien que nos dice: 'Che, es por acá'", explicó uno de los líderes del grupo, Juan José "Colo" Vasconcellos.

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El mencionado Vasconcellos, Sebastián Giménez, Hernando "Pony" Mónico y Federico Maldonado, conforman el popular conjunto musica llegó a la cita porteña tras iniciar en octubre la Gira FARO 2026 en el Teatro Gran Rex y recorrer ciudades como Rosario, Córdoba, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta y Jujuy.

A diferencia de trabajos previos realizados en estudios tradicionales, como su debut homónimo de 2020, ganador del Premio Gardel a Mejor Álbum Grupo de Folklore, o ECO, Faro fue registrado en la casa de uno de los músicos con el propósito de lograr mayor cercanía, simpleza y honestidad sonora.

El concepto de "faro" y los referentes del foklore

El título del disco reúne a las personas, afectos y artistas que orientaron al cuarteto a lo largo de su historia. Durante una entrevista con Teleshow, Vasconcellos explicó que la idea surge de reconocer a quienes guían en momentos difíciles: "Todos tenemos un faro en casa, alguien que nos marca el camino, alguien que nos dice: 'Che, es por acá'". Luego apuntó que significa cantarles tanto a los seres queridos como a los creadores que acompañaron su infancia y juventud.

En ese recorrido de memoria y afecto, el grupo destacó la huella de referentes como Los Manseros Santiagueños, Peteco Carabajal, Chaqueño Palavecino, Cuti y Roberto Carabajal, Mercedes Sosa, Los Chalchaleros y Cuchi Leguizamón, junto con escenas cotidianas de la vida familiar norteña. Maldonado vinculó el disco con recuerdos domésticos y sabores de su historia, como la cocina de su abuela preparando anchi con higo, resumiendo que "los colores nos definen, los sabores nos definen".

El álbum "Faro" es el último trabajo del grupo Ahyre y fue presentado en el Festival República Folklore.

Para Vasconcellos, la canción que da nombre al álbum funcionó como "una brújula para todo el disco", armada con pocos recursos para priorizar la letra, acompañada por un videoclip en blanco y negro intervenido con pintura. Al definir la búsqueda estética del proyecto, el músico sostuvo que la música supera cualquier etiqueta de género y evocó la frase de León Tolstói: "Pinta tu aldea y describirás el mundo". De esta manera,expresó su folklore desde la propia experiencia sin perder las raíces.

Por su parte, Maldonado valoró el desembarco de República Folklore en la Ciudad de Buenos Aires ante un público familiar y celebró el movimiento laboral que genera el género: "El folclore es sano, el folclore es cultura, el folclore es trabajo", remarcando el impacto de estos encuentros para músicos, bailarines y equipos técnicos.