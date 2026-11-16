Emanero apareció de sorpresa en el show de María Becerra: qué clásico de la cumbia argentina cantaron

María Becerra vivió una noche cargada de euforia durante la tercera función de su serie de diez conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires. Uno de los puntos de más auge de la velada llegó en el segmento dedicado a la cumbia, cuando Emanero apareció en el escenario como invitado sorpresa y desató el delirio inmediato de todo el público presente en el recinto de Villa Crespo.

{{{htmlAmp}}}

Ambos artistas inauguraron su participación conjunta con una versión en vivo de Mentirosa, el histórico clásico de la movida tropical argentina popularizado por Ráfaga. La química sobre las tablas continuó luego con Adiós, uno de los éxitos más celebrados del repertorio de la cantante quilmeña, y coronó con Sinvergüenza, el hit de Emanero grabado originalmente junto a Ángela Torres, Jimena Barón y Karina.

El espectáculo se extendió durante dos horas y media en las que Becerra repasó las distintas etapas de su último trabajo discográfico junto a los himnos que marcaron su ascenso internacional. La intérprete exhibió una presencia escénica firme, cómoda y versátil y reflejó así una madurez artística que quedó en evidencia en cada cuadro musical del recital.

Tras haber dejado una marca histórica con sus presentaciones en formato 360° en el estadio River Plate, la intéprete de Automático y Adiós adaptó esa misma apuesta visual y narrativa al Movistar Arena. Esta configuración permitió una cercanía mayor con los espectadores, quienes apreciaron de cerca el detalle de las coreografías, los cambios de vestuario y la puesta teatral que sostiene el universo conceptual de Quimera.

María Becerra en vivo.

Así fue la visita de Nahuel Pennisi a María Becerra en su primer Movistar de esta residencia

Tras recorrer sus cuatro alter egos sobre el escenario, María Becerra dio paso al tramo más íntimo y personal de su espectáculo, presentándose sin personajes ni máscaras. Vestida de blanco, la cantante integró todas sus facetas artísticas a través de un repertorio acotado que permitió moderar por un instante el ritmo festivo del recital.

En ese segmento hizo su ingreso uno de los invitados destacados de la jornada, Nahuel Pennisi; ambos interpretaron inicialmente Tú y yo, para luego dar lugar a uno de los momentos más celebrados de la noche con una versión de Universo paralelo, el éxito que el cantautor popularizó junto a La K'onga. El ensamble vocal de los dos intérpretes generó un marcado contraste con la dinámica de los bloques anteriores y obtuvo una ovación generalizada del público.

La carga emotiva del encuentro sumó además un episodio fuera de programa cuando un espectador sorprendió a su pareja al proponerle matrimonio en vivo desde una de las tribunas. La pareja, que cuenta con doce años de relación, recibió el acompañamiento de la artista y la complicidad de todo el estadio. La respuesta afirmativa motivó una celebración colectiva que marcó uno de los pasajes más recordados de la presentación.