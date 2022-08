El 'robo del siglo' en Netflix: Fernando Araujo reveló qué lo impulsó a asaltar el Banco Río

En Los Ladrones: la verdadera historia del robo del siglo, el reciente documental estrenado en Netflix, Fernando Araujo reveló cuál fue la razón principal que lo motivó a llevar adelante el increíble asalto al Banco Río de Acassuso.

En 2006, un grupo de hombres entró en un banco de Buenos Aires, tomó 23 rehenes, robó millones de dólares y joyas de cajas fuertes y luego se evaporó. Tras el escape, la exesposa de uno de los ladrones delató a los autores, quienes fueron juzgados y terminaron condenados a penas de prisión. Finalmente se redujeron las condenas y hoy en día se encuentran en libertad. En Los Ladrones: la verdadera historia del robo del siglo, el reciente documental que lanzó Netflix sobre el recordado atraco, los protagonistas narran en primera persona el hecho que tiene un capítulo importante en la historia delictiva de Argentina. Y en una de las escenas iniciales se produce una de las grandes revelaciones de la producción: Fernando Araujo reveló cuál fue su motivación central por la que decidió robar el Banco Rio de Acassuso.

"En 2003 yo era el hombre más feliz de la Tierra. Había encontrado una vocación: quería estudiar artes. Para ello lo único que necesitaba era un atelier de 50 metros cuadrados. Estudié artes plásticas, artes marciales, artes cannábicas. No me imaginé que tendría una revelación tan importante y decidí robar un banco. No sabía cómo, pero de algo estaba seguro: tenía que tener algo de arte. Esa idea se fue apoderando de mí al punto de que mandé a la mierda los cuadros y lo único que hice de ahí en más fue pensar en cómo robar un banco", cuenta Araujo, el ideólogo y líder de la banda, en una de las escenas clave del documental.

Acto seguido, el apodado "el artista" revela que su psicólogo fue el primero en saber que robaría un banco, pero que el profesional "pensó que era una parte de mi delirio cannábico". Siguiendo su relato, Araujo confiesa la razón principal que lo llevó a decidirse a robar el Banco Río de Acassuso: "Yo no estoy en contra del capitalismo. Para mí es el sistema que funciona. Lo único es que quería un cachito de su negocio".

Además del relato de Araujo, Los Ladrones: la verdadera historia del robo del siglo cuenta con entrevistas a Luis Mario Vitette Sellanes, Rubén de la Torre, Sebastián García Bolster, Leandro Dall’acqua, Walter Serrano, Miguel Sileo, Gastón Garbus, Daniel Salcedo y Estela Maris Casal. La producción puede verse en Netflix desde el miércoles 10 de agosto.

Quién es Fernando Araujo y qué pasó con él tras El robo del siglo

El líder del grupo nació en San Isidro, en una familia de clase alta. Es artista plástico, y profesor de Karate y jiu-jitsu, Araujo se refugió en su atelier de investigaciones artísticas luego de su salida de la cárcel. Fue contratado por la empresa norteamericana Mar Vista para realizar una película y una serie con claras referencias al mundo del hampa, y fue un consultor en la construcción de las escenas de El robo del siglo, película que se estrenó el 16 de enero de 2020, con los protagónicos de Diego Peretti y Guillermo Francella, en las salas argentinas. Al momento del atraco tenía 36 años y era el más joven del quinteto. Es un reconocido amigo del músico Andrés Calamaro.