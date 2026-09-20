Las actrices Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez vistieron tapados con la consigna “Las Malvinas son argentinas” en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Las cuatro acudieron al evento por la presentación de "Mis muertos tristes", la nueva producción de Pablo Larraín que protagonizan.

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La imagen de las cuatro actrices vistiendo kimonos con el mensaje de Malvinas fue compartida por la propia Dolores Fonzi en su cuenta de Instagram. En el video se las ve caminar por la alfombra roja y girarse para mostrar la inscripción en sus espaldas con la tipografía de la bandera que la Selección Argentina levantó durante el Mundial.

Una prenda diseñada para el festival: así es el tapado con la inscripción de Malvinas

Los tapados, estilo kimono, fueron diseñados por la firma SofiayAlfonso exclusivamente para que las actrices los usaran en el Festival de San Sebastián. Denominado



"Kimono Malvinas", el tapado es una edición especial que, además de la consigna "Las Malvinas son argentinas" y la silueta de las islas, cuenta con un fondo negro, flores rojas, olas de mar y una guarda pampa.

“Kimono Malvinas que SIEMPRE fueron, son y serán ARGENTINAS”, escribieron los diseñadores al compartir la prenda en sus redes sociales.

Los kimonos Malvinas diseñados por la firma SofiayAlfonso

Lali Espósito también llevó la causa Malvinas al San Sebastián

Lali Espósito también llevó una prenda con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" al festival de cine, pero usó la ya viral remera blanca con la tipografía de la bandera del Mundial.

La artista fue consultada en una rueda de prensa sobre la remera y explicó: "Yo soy argentina y me gusta utilizar los espacios que puedo ocupar como artista. Es un tema muy importante en la historia argentina y lo ha sido generación tras generación. Es un asunto muy difícil y muy profundo, y a veces pequeños gestos que pueden parecer un poco boludos pueden generar sensación de empatía y de acompañamiento a otros argentinos que nos están mirando a nosotros".

Además, remarcó que la remera tenía un fin solidario que la llevó a usarla en el festival español: "Tengo la suerte de poder venir a un gran festival, así que quise apoyar la campaña de quienes hicieron esta remera, ya que lo recaudado en la venta es para los excombatientes", concluyó la cantante y actriz.