El dolor de una familia, una hermana ausente y las preguntas que nadie se animaba a hacer: así es Un cactus en el medio, la primera novela de Lila Bendersky

"No hay forma de borrar una hija. Aunque no la nombres. Aunque la amputes del árbol genealógico", escribe Lila Bendersky. Para llegar a esa frase hay que avanzar bastante en la lectura de Un cactus en el medio, su primer libro publicado por Vinilo, pero, sin dudas, resume a la perfección la sensación que prima al leerlo. Un escalofrío que recorre la columna vertebral y llega hasta el corazón para achicharrarlo, unas ganas inmensas de abrazar a esos padres, a esa familia que, por el afán de eliminar el dolor deciden ocultarlo. Todo eso en tan solo 160 páginas.

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En esta historia autobiográfica, Lila reconstruye una historia previa a su nacimiento pero que, en parte, la tiene como protagonista. El 31 de diciembre de 1988, Florencia, la hermana mayor de la autora, murió a causa de una meningitis bacteriana a los 7 años de edad; ese mismo verano su mamá quedó embarazada de Lila porque "si seis se fueron de vacaciones, seis tenían que volver". Con ese historial, Lila nació en un círculo familiar que intentaba disuadirse del dolor, no nombrar esa ausencia, seguir adelante con la vida pese a ese suceso que marcó incluso a quienes no lo vivieron.

Sin embargo, lo que no se nombra en algún momento busca salir a la luz. Y es que crecer con la presencia de alguien que ya no está pero duele constantemente no es para nada sencillo, por eso, para terminar de reconstruir la historia de su familia, Lila Bendersky decidió escribir este libro. Guiada por esa curiosidad periodística pero con una pluma de lectora voraz, la autora armó en orden cronológico la historia que inicia con el matrimonio de sus padres y se extiende hasta la actualidad, dónde relata cómo esta pérdida sigue afectando a su familia.

El relato va y viene entre el pasado y el presente. Para armar la historia, Lila fue a buscar las piezas e indagó hasta tener el rompecabezas completo. Entrevistó familiares, amigos, vecinos y médicos que estuvieron presentes en el fallecimiento de su hermana; viajó a Punta del Este (ciudad en la que su hermana fue internada en primera instancia en medio de las vacaciones familiares), y se animó a hacer las preguntas, aunque dolorosas, necesarias para contar la historia tal como fue.

Y aunque si bien todo indica que podría ser una historia triste y desoladora, la escritura de Lila es emotiva sin recurrir a los golpes bajos, incluso por momentos es divertida. En este libro breve pero intenso, Lila Bendersky nos enseña cómo transformar el dolor para que el duelo sea más ameno. Sin dudas, estamos ante la presencia de una escritora con un gran potencial, ahora solo queda ver qué otra historia tiene para compartirnos.

Sobre la autora

Nació en Buenos Aires, en 1989. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación Social (UBA) y periodista egresada de TEA. Colaboró en La Nación, Clarín, ElDiarioAR y otros medios. Fue productora periodística en radio Metro, Urbana, Blue y Radio con vos. En 2023, publicó Cosas que me deprimen, un fanzine de humor. Actualmente es coordinadora de producción audiovisual y podcasts de C+ (el canal de streaming de Cenital).