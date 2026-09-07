Dolor en la cultura argentina: murió el historiador Norberto Galasso a los 90 años

La cultura y el pensamiento nacional argentino atraviesan una jornada de luto tras confirmarse el fallecimiento de Norberto Galasso a los 90 años de edad. Nacido en Buenos Aires el 28 de julio de 1936, se consolidó con el paso de las décadas como uno de los ensayistas, historiadores y divulgadores más influyentes de la Argentina contemporánea, dejando una huella imborrable en el debate político y social del país.

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Formado inicialmente en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, donde obtuvo el título de contador público en 1961, Galasso volcó tempranamente su vocación hacia la investigación histórica y el análisis crítico. Su extensa obra bibliográfica se caracterizó por rescatar las ideas de la izquierda nacional y revisar la vida de las grandes figuras de la historia argentina y latinoamericana, convirtiéndose en un referente ineludible para comprender las tensiones y transformaciones de la identidad nacional.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner dedicó en sus redes sociales un posteo a la memoria de Norberto Galasso, por su aporte a la historia argentina. "Despedimos con mucha tristeza a Norberto Galasso. Gran compañero. Historiador imprescindible de la Argentina", escribió la exmandataria.