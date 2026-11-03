Diego Ramos, 53 años: "Con este tratamiento la piel te queda genial y además es súper relajante"

Diego Ramos compartió los detalles del tratamiento integral al que acude con frecuencia para mantener la salud y suavidad en el rostro. El actor siempre le otorgó un rol prioritario al bienestar personal y a la estética y en sus redes sociales contó cómo es la rutina profesional que elige para relajarse y lucir un cutis impecable.
El artista se mostró desde muy relajado desde una camilla y detalló la experiencia de someterse a este procedimiento en el centro especializado Java Jeiman: "La piel te queda así, genial. Y mientras te hacen todos los tratamientos te hacen masajes, es súper relajante. No te querés levantar".
Para Diego Ramos esta práctica va más allá de un simple retoque cosmético, ya que representa un momento de pausa en medio de sus compromisos laborales. La combinación de técnicas faciales y masajes convierte a la sesión en un espacio de bienestar completo: "Te queda la piel re linda y sana y además es una horita para vos", concluyó Ramos sobre los beneficios de este método y reafirmó la importancia de destinar un tiempo personal al cuidado del cuerpo y la salud cutánea.
Por supuesto que Diego Ramos no es el único artista que cuida su piel; Catherine Fulop también detalló las rutinas y métodos a los que recurre habitualmente para cuidar la firmeza de la piel y la vitalidad del rostro. Durante una entrevista que dio años atrás a la revista Luz, Fulop explicó: "Hace muchos años me hago un peeling quirúrgico o con punta de diamantes y mi dermatóloga me prepara cremas específicas para mi tipo de piel".
Consejos para embellecer la piel de la cara
-
Limpiar el rostro mañana y noche: Retirar la suciedad, la grasa y el maquillaje acumulado permite que los poros respiren y evita la aparición de imperfecciones.
-
Aplicar protector solar a diario: Proteger la piel de los rayos UV previene el envejecimiento prematuro, las manchas y el daño celular, incluso en días nublados o dentro de casa.
-
Hidratar según el tipo de piel: Usar geles, cremas o emulsiones adecuadas ayuda a mantener la barrera cutánea fuerte, suave y luminosa.
-
Incorporar una exfoliación semanal: Realizar una exfoliación suave una o dos veces por semana elimina las células muertas y favorece la renovación celular.
-
Sumar masajes faciales o drenaje: Masajear el rostro con las manos o herramientas de masaje ayuda a tonificar los músculos faciales y mejorar la circulación sanguínea.
-
Cuidar el contorno de ojos: Usar productos específicos para esta zona delicada previene líneas de expresión, reduce ojeras y suaviza las bolsas.
-
Mantener una hidratación constante desde el interior: Beber suficiente agua a lo largo del día ayuda a que los tejidos conserven su elasticidad y frescura natural.
-
Evitar tocar el rostro con las manos sucias: Apoyar las manos en la cara o manipular imperfecciones traslada bacterias que pueden generar brotes de acné.
-
Retirar siempre el maquillaje antes de dormir: Dejar cosméticos en el rostro durante la noche obstruye los poros e impide la regeneración celular nocturna.
-
Priorizar un descanso de calidad: Dormir las horas necesarias permite que la piel se repare y luzca un aspecto descansado y radiante al despertar.