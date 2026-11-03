Diego Ramos, 53 años: "Con este tratamiento la piel te queda genial y además es súper relajante"

Diego Ramos compartió los detalles del tratamiento integral al que acude con frecuencia para mantener la salud y suavidad en el rostro. El actor siempre le otorgó un rol prioritario al bienestar personal y a la estética y en sus redes sociales contó cómo es la rutina profesional que elige para relajarse y lucir un cutis impecable.

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El artista se mostró desde muy relajado desde una camilla y detalló la experiencia de someterse a este procedimiento en el centro especializado Java Jeiman: "La piel te queda así, genial. Y mientras te hacen todos los tratamientos te hacen masajes, es súper relajante. No te querés levantar".

Para Diego Ramos esta práctica va más allá de un simple retoque cosmético, ya que representa un momento de pausa en medio de sus compromisos laborales. La combinación de técnicas faciales y masajes convierte a la sesión en un espacio de bienestar completo: "Te queda la piel re linda y sana y además es una horita para vos", concluyó Ramos sobre los beneficios de este método y reafirmó la importancia de destinar un tiempo personal al cuidado del cuerpo y la salud cutánea.

Por supuesto que Diego Ramos no es el único artista que cuida su piel; Catherine Fulop también detalló las rutinas y métodos a los que recurre habitualmente para cuidar la firmeza de la piel y la vitalidad del rostro. Durante una entrevista que dio años atrás a la revista Luz, Fulop explicó: "Hace muchos años me hago un peeling quirúrgico o con punta de diamantes y mi dermatóloga me prepara cremas específicas para mi tipo de piel".

Diego Ramos.

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