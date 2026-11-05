Después de cantarle al Papa León XIV, los artistas del folklore vuelven a reunirse en un gran festival

El folklore argentino tendrá un lugar central durante la histórica visita del Papa León XIV al país. El género fue elegido como una de las expresiones culturales para representar la identidad nacional en los encuentros que acompañarán la llegada del pontífice, quien vivió durante dos décadas en Latinoamérica y mantiene un vínculo cercano con la región.

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La elección no es casual: el folklore excede lo estrictamente musical. Es una expresión de la memoria colectiva, de las tradiciones y de los saberes populares que se transmiten entre generaciones. También es una forma de construir pertenencia y mantener vivas las distintas identidades culturales que conviven en la Argentina.

Entre los artistas convocados para formar parte de esta celebración se encuentran Abel Pintos, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Campedrinos. También participarán Carafea, Santiago Tucumán, el Ballet Sumampa, Tati Domínguez (en representación del norte argentino), Corrientes Purajhei y Tradición Serrana.

De Córdoba a Luján, la música popular acompañará distintas instancias de la visita de León XIV y pondrá en escena la diversidad de sonidos y expresiones regionales que forman parte de la cultura argentina.

La convocatoria llega, además, en un momento de crecimiento para el género. Según los datos difundidos por Spotify, las reproducciones del folklore aumentaron un 1.645% en los últimos diez años, mientras que sus canciones aparecen en más de 16,5 millones de playlists en todo el mundo. El fenómeno también alcanza a las generaciones más jóvenes, que incorporan esta música a sus consumos culturales y a sus propias formas de construir identidad.

República Folklore: el festival que reunirá a más de 50 artistas en Buenos Aires

La celebración del folklore tendrá continuidad pocos días después de la visita papal. El 21 y 22 de noviembre, la Ciudad de Buenos Aires será escenario de la primera edición del Festival República Folklore, un encuentro que busca reunir a referentes históricos del género y nuevas generaciones en una propuesta que combina música, gastronomía, tradición y experiencias culturales.

Con más de 50 artistas, cuatro escenarios y más de 12 horas de música por día, el festival propone una experiencia que va más allá de los recitales. La intención es que el público pueda participar de distintas actividades y acercarse al folklore desde sus múltiples dimensiones: el baile, la cocina regional, las artesanías y los espacios de encuentro.

La programación de República Folklore logra un gran equilibrio, reuniendo a figuras históricas junto a los nuevos referentes del género. El sábado 21 estará encabezado por grandes como el Chaqueño Palavecino, Soledad, Cazzu y Los Tekis, bien acompañados por artistas de la talla de Ahyre y Nahuel Pennisi. El domingo 22 el predio vibrará con Abel Pintos, Los Nocheros, Lázaro Caballero, Los Manseros Santiagueños, Teresa Parodi y una nueva y esperada presentación de Soledad.

De esta manera, República Folklore buscará convertir al público en protagonista de una celebración que combina música y participación colectiva. En un contexto en el que el género vuelve a ganar espacio entre las nuevas generaciones y tendrá una presencia destacada durante la visita de León XIV, el festival apuesta a mostrar que el folklore no es solamente una herencia del pasado, sino una cultura que continúa creciendo y encontrando nuevas formas de expresión.