Soledad Silveyra se prepara para uno de los desafíos más importantes de su carrera. Después de atravesar distintos problemas de salud que la alejaron de los escenarios y requirieron internaciones y largos procesos de recuperación, la actriz de 74 años proyecta su regreso al teatro con Agosto, Condado de Osage, la reconocida obra de Tracy Letts que tuvo una recordada adaptación cinematográfica protagonizada por Meryl Streep.

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La información fue publicada por Gustavo Lladós en La Nación. Según trascendió, la nueva puesta teatral llegará a Buenos Aires entre abril y mayo de 2027 y tendrá a Silveyra en el papel de Violet Weston, un personaje que en la Argentina interpretó anteriormente Norma Aleandro en una puesta de Claudio Tolcachir, que también incluyó a Mercedes Morán y Andrea Pietra en el elenco. El productor Juan Manuel Caballé está detrás del proyecto, aunque todavía no se confirmaron el director, el resto del elenco ni la sala.

En diálogo con dicho medio, la actriz reconoció la dimensión del desafío que tendrá por delante: "Espero tener las fuerzas necesarias para semejante desafío porque está claro que para mí se trata de una gran responsabilidad. No es que me tire a menos, ¡pero mirá qué actrices interpretaron antes a semejante personaje!".

Agosto, Condado de Osage cuenta la historia de una familia estadounidense que vuelve a reunirse después de la desaparición del padre. El encuentro expone secretos, conflictos y viejos resentimientos, con Violet Weston como protagonista. La pieza de Tracy Letts se estrenó en Broadway en 2007 y obtuvo el Pulitzer de Drama y cinco premios Tony. En 2013 llegó al cine con Meryl Streep, Julia Roberts y Ewan McGregor.

Agosto, Condado Osage, en la versión teatral que dirigió Claudio Tolcachir con Norma Aleandro y Mercedes Morán.

Los problemas de salud que atravesó Soledad Silveyra

La noticia de su regreso adquiere una relevancia especial por los problemas físicos que atravesó durante los últimos años. En septiembre de 2026, Silveyra recibió el alta médica después de permanecer 22 días internada por una caída en su domicilio que le provocó una fractura de pelvis y una fisura en el sacro. En aquel momento, contó que había atravesado mucho dolor y que estaba concentrada en su rehabilitación.

Meses antes, la actriz había revelado que también sufría una trocanteritis, una inflamación que afecta la zona externa de la cadera y provoca dificultades para caminar. El problema se originó después de una caída durante un viaje a Punta del Este, que además le ocasionó una fractura lumbar. La propia Silveyra contó que llegó a realizar funciones teatrales mientras estaba lesionada.

Otro antecedente importante ocurrió en enero de 2021, cuando le detectaron un accidente cerebrovascular (ACV) durante una serie de estudios médicos. La actriz había experimentado episodios de temblores y mareos. Los médicos también encontraron una obstrucción en la carótida, por lo que debió someterse a distintos procedimientos y continuar medicada.