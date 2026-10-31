Descuento exclusivo para jubilados: cómo ir al Teatro Cervantes a mitad de precio en noviembre 2026

Jubilados pueden conseguir entradas a mitad de precio para disfrutar de las obras del Teatro Nacional Cervantes durante noviembre. El espacio cultural ofrece un 50% de descuento para personas jubiladas, que pueden aprovechar el beneficio para acceder a su cartelera y disfrutar de lo mejor del teatro nacional.

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Inaugurado el 5 de septiembre de 1921, el Teatro Cervantes tiene una historia ligada a dos figuras del espectáculo español: la actriz María Guerrero y su esposo, Fernando Díaz de Mendoza. La pareja llegó a Buenos Aires a fines del siglo XIX y, después de consolidar su carrera artística en el país, decidió construir una sala propia. Para concretar el proyecto invirtieron su fortuna personal y convocaron a los arquitectos Aranda y Repetto.

Jubilados pueden acceder a un 50% de descuento en las entradas del Teatro Cervantes

El edificio tiene una marcada inspiración española. Su fachada reproduce elementos de la Universidad de Alcalá de Henares y buena parte de los materiales y objetos decorativos fueron traídos desde distintas ciudades de España. La primera obra que se presentó en su escenario fue La dama boba, de Lope de Vega, protagonizada por la propia Guerrero.

En 1926, después de atravesar dificultades económicas, el teatro salió a remate y finalmente pasó a manos del Estado nacional. Décadas más tarde, en junio de 1961, un incendio destruyó gran parte de sus instalaciones y obligó a reconstruirlo. Volvió a abrir sus puertas en 1968 y, en 1995, fue declarado Monumento Histórico Nacional. Actualmente, es el único teatro nacional del país.

Cómo conseguir el 50% de descuento para jubilados en el Teatro Cervantes

Para acceder al beneficio, jubilados deben presentar la documentación que acredite esa condición en la boletería del Teatro Nacional Cervantes. Allí van a poder comprar los tickets con un 50% de descuento, sujeto a la disponibilidad de entradas para cada espectáculo. El teatro está ubicado en Libertad 815, en la Ciudad de Buenos Aires. Antes de acercarse, se puede consultar la programación de noviembre y las funciones disponibles en el sitio oficial del Teatro Cervantes. La promoción también alcanza a docentes y estudiantes de instituciones públicas. Además, el teatro cuenta con el TNC Club, un club gratuito que ofrece promociones de 2x1 para sus asociados.