Daniel Habif regresará a Buenos Aires este miércoles 18 de noviembre para presentar su nuevo espectáculo El paso final, ascender en el escenario del Teatro Broadway. El conferencista y autor de bestsellers propone una experiencia escénica que entrelaza la oratoria, el arte, la música en directo y la psicología, parte de su tercera gira mundial por 70 ciudades.

{{{htmlAmp}}}

El impacto global de su propuesta se respalda en una comunidad digital que supera los 30 millones de seguidores y los mil millones de visualizaciones. Con formación en Administración, Artes Escénicas y estudios en Psicología, Habif acumula más de 500 conferencias impartidas ante más de 700.000 espectadores en 25 países, con funciones agotadas en salas como el Radio City Music Hall de Nueva York, el Auditorio Nacional de México y el Estadio Luna Park.

En la antesala de este nuevo reencuentro con los espectadores porteños, el orador dialogó sobre el origen fortuito de su carrera en las redes sociales, los ejes emocionales que atravesarán las tres horas de función y las inquietudes contemporáneas que observa en el público latinoamericano.

Entrevista a Daniel Habif

¿Cómo arrancó tu vínculo con la palabra, la oratoria y la necesidad de transmitir mensajes?

- La verdad fue más un acto que no tuvo que ver con mi conciencia y con mi decisión, porque fue mi esposa la que subió un video mío a las redes sociales sin autorización. Eso terminó por provocar casi todo lo que hoy sigo viviendo en la oratoria. Ahora, también fue la chispa coincidiendo bien, porque antes de que saliera ese video yo ya había estudiado y trabajado en el mundo de la comunicación. Comencé desde muy pequeño en el teatro, haciendo pantomima, trabajando mi vocabulario e interpretando a Calderón de la Barca o a Juan de Acero. Yo no subía ese material porque era una actividad creativa, casi de catarsis personal. Después, cuando esos videos salieron a las redes sociales, hubo que seguir soplando para que las cosas continuaran creciendo y llevar eso más allá de mis propias competencias, manteniéndome en vanguardia y metiéndome a estudiar Psicología. Creo que la autoridad proviene de los hechos y de las grandes batallas que he tenido que vivir en mi vida.

¿Cómo te preparás para reencontrarte con el público argentino y qué expectativas tenés para esta función?

- Yo soy de pocas expectativas, aunque te puedo decir que el público argentino tal vez sea de los públicos más hermosos del mundo. Siempre me hace una ilusión enorme reencontrarme con ellos. Siempre me ha conmovido su forma de ser, su manera de sentir, su pasión, su inteligencia y esa capacidad tan particular que tienen de encontrar humor incluso en las tragedias. Voy con muchas ganas de compartir todo lo que he aprendido desde la última vez que nos vimos. También creo que voy a encontrar a una Argentina diferente a la que encontré hace más de un año, porque ahora son circunstancias distintas. Más que una expectativa, mi mayor deseo es que se viva un encuentro profundamente humano, donde cada persona pueda encontrar algo que le sirva para su propia vida y pase una noche de sensibilidad. Espero encontrar las palabras adecuadas para honrar la confianza de quienes depositan su tiempo en la compra de una entrada, que no me parece cosa pequeña.

¿Ya tenés definidos los temas que vas a abordar en el espectáculo o dejás espacio para lo que surja en la sala?

- Si bien la conferencia tiene una estructura y me preparo muchísimo, también soy alguien que se mantiene muy atento a lo que sucede en cada encuentro, porque cada público tiene una sensibilidad distinta y necesidades particulares. Por eso me gusta llegar temprano al teatro, ya que los espacios también impactan en la forma en la que me comunico. Salgo a las calles a comprender un tanto más el ambiente; aunque es muy poco lo que logro captar, me ayuda a analizarlo. Debido a mi trabajo y a mi experiencia, existe una importancia enorme en escuchar y en conectar emocionalmente. La gente habla y hace preguntas dentro de la conferencia, y eso me permite desarrollar temas. Hablamos de los miedos, de la biología del abandono, de la obsesión por repetir patrones erróneos, de los narcisistas, de la traición y de la muerte. También abordamos el valor del ser humano más allá de su nivel de producción económica, el ocio, la creatividad y la venganza. Se habla de muchas cosas; son tres horas muy intensas.

A lo largo de tu trayectoria, ¿notaste que cambiaron las consultas y los miedos de la gente?

- Sí, ha cambiado. Las preguntas se transformaron o aparecieron nuevas con el tema de la inteligencia artificial: qué vamos a hacer nosotros cuando para todo lo básico ya no nos necesiten. También surgen temas económicos y financieros. Cambia por país, obviamente, porque cada lugar tiene su particularidad. Sin embargo, hay una pregunta muy constante y es el miedo a no estar viviendo la vida que te corresponde. Es el temor de llegar al final de los días y no haber tomado las decisiones correctas, el miedo a irte a otro país o el miedo a emprender en lugar de quedarte cuarenta años en el mismo trabajo que odiás. Hay ciertas inquietudes que compartimos todos los latinos.