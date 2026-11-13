Daminán Malher volvió a dar vida a The Beatles en una noche inolvidable en el Teatro Coliseo

Damián Mahler junto a Hernán Migliano (McCartney), Sebastián Spano (Lennon), Mateo Abelenda (Harrison) y Dan Hakim (Star)

El compositor y director de orquesta argentino Damian Mahler dio vida anoche a todo el repertorio de The Beatles con su apuesta The Beatles Symphonic Fantasy, en el Teatro Coliseo junto a su imponente sinfónica. Con ensambles y arreglos impecables, las más de dos horas de show fueron un auténtico viaje en el tiempo.

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El compositor, hijo del reconocido músico Ángel Mahler, abrió con la fuerza de Get Back mientras un juego de pantallas proyectaba imágenes alusivas a las letras de las canciones. Una combinación de estética vieja y nueva.

A lo largo de la noche, el director tuvo sus pequeños momentos de stand up para narrar su conexión con esta legendaria banda. Cómo surgieron de esa pequeña ciudad portuaria que él no hace mucho tiempo pudo conocer, hasta cómo Paul escribió Let It Be, palabras que le dijo su madre en un sueño poco después de morir.

También las historias generacionales de jóvenes enloquecidos con la beatlemanía que esperaban con ansiedad la aprición de un nuevo vinilo para descubrir su arte de tapa y las siempre cómicas traducciones al español como "Por favor, por favor yo" o "Campos de fresa para siempre" (Please Me, Strawberry Field Forever). La aparición de los vinilos era también la posibilidad de entender las letras, porque claro no existía internet ni Spotify.

Mahler también hizo mención del momento cuando los Beatles dejaron de tocar en vivo y con ello dio lugar a los míticos temas de sus integrantes como solistas: Live and Let Die de McCartney e Imagine de Lennon.

Mahler se dio el gusto de pasar al piano para interpretar Lady Madonna, y luego se unió con su guitarra a para interpretar Carry That Weight.

Así cada uno de los cuatro interpretados por Hernán Migliano (McCartney), Sebastián Spano (Lennon), Mateo Abelenda (Harrison) y Dan Hakim (Star) tuvo sus grandes momentos: Harrison y su ukelele interpretaron Something y Here Comes de Sun, y por último Ringo Yellow Submarine y With a Little Help from My Friends. Con una magia única, Mahler y su gran equipo de músicos hicieron bailar al Coliseo y cerraron la noche al ritmo de Twist and Shout.