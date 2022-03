Vuelve la muestra colectiva Lunática, de Alfredo Segatori

El artista plástico y la Fundación Cultural Anden 2222 presentan la segunda edición de la muestra.

Luego del éxito de aquella primera edición en Paseo de Las Artes, vuelve LUNATICA NFT el próximo 1 de abril y continuará hasta el 29 de mayo del 2022. En esta nueva edición, alentando la cultura y las artes con las nuevas tecnologías, impulsará el conocimiento sobre los NFT e introducir a los artistas en este nuevo mercado a través de charlas informativas, con la posibilidad de generar un primer NFT. Asimismo la muestra presencial se complementará por una versión online, acentuando el espíritu inclusivo de Lunática y de este modo superar los límites físicos.

Nunca antes una muestra colectiva reunió a 680 artistas, entre los cuales 63 de ellos son grandes maestros premiados del Salón Nacional. Una audaz propuesta impulsada en el momento sanitario más difícil del 2020 y que superó todas las expectativas. Siendo la primera muestra que se pudo recorrer en auto o a pie desde el espacio público o de forma virtual a través de una plataforma online con un novedoso formato desarrollado por la empresa 360 Grados.

Se trata de una megamuestra que rompe el paradigma de los espacios de arte tradicionales. Una muestra colectiva que se transformó en una suerte de museo moderno que respira, se renueva constantemente, novedoso, inclusivo, que da espacio a nuevos artistas y también a los grandes maestros, entre los que se destacaba Jorge Melo con sus 102 años, que lamentablemente se nos fue hace pocas semanas.

Este año Lunática tendrá una serie de actividades introductorias a los NFT y a nuevos mercados.

“Nos dimos el gusto de no rechazar a ningún artista, luego de indagar la obra de cada uno con el máximo de los respetos, pidiendo 3 opciones como mínimo, para conocer el trabajo de cada uno de ellos. Es una sensación increíble, estoy muy contento. Esto no significa no haber hecho un trabajo intenso con el equipo curatorial con Paula Pons a la cabeza y con grandes colaboradores como Mariano Santamaría, Jorge Meijide y María Sola”, manifestó Alfredo Segatori, Presidente de Fundación Cultural Andén 2222 y Director Artístico de la propuesta.