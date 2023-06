The End, la banda tributo a Pink Floyd que prepara un mega show en el Luna Park: "Van a vivir una experiencia inolvidable"

The End se presenta nuevamente en el Luna Park con el especial motivo del 50° aniversario del mítico album Dark Side of the Moon de Pink Floyd.

30 de junio, 2023 | 16.01 Por Tomás Cascallares

Se cumplen 50 años del lanzamiento del álbum Dark Side of the Moon

The End es la banda tributo a Pink Floyd que vuelve a tocar nada menos que en el Luna Park. El recital será el viernes 30 de junio por la noche y hay mucha expectativa porque será en el marco de los 50 años del histórico disco Dark Side of the Moon. "Estamos muy entusiasmados y expectantes", indicaron en diálogo con El Destape. The End se presentó en 2004 y 2005 en el Luna Park, y hoy, 18 años después, vuelve en un contexto especial. "Preparamos un show muy completo, con la idea de renovar el placer de escuchar esta obra musical entera, en el mismo orden que fue creada y con muchos estímulos sonoros y visuales para potenciar ese buen momento", expresó el tecladista Hernán Simó. La primera presentación en vivo de The End como banda tributo fue en el año 1991. Desde ahí, se convirtió en un grupo inseparable que rememora y trata de interpretar a la perfección los temas de Pink Floyd. "La primera parte del show tendrá ese espíritu de homenaje a una música y un sonido original, pero también potenciado con agregados visuales más actuales como la puesta de luces, videos y lasers que complementarán la interpretación. Luego vendrá una segunda parte un poco más 'luminosa' con los otros hits de Pink Floyd y con un tratamiento de show distinto", sostuvo Hernán. Después del ansiado recital que tienen en el Luna Park tienen algunos compromisos que comenzarán a difundir pronto en Rosario, Chile y España. Por fuera de The End, los músicos tienen sus grupos en paralelo. "Todos tenemos algún que otro proyecto musical, pero lo más destacado es que la gran mayoría de los integrantes formamos una banda paralela que se llama Backline con la que interpretamos hits de los 80 y 90, tanto en inglés como en español. Nos está yendo muy bien con ese proyecto que está más vinculado a los eventos. Tenemos una muy buena química como músicos y tratamos de aprovecharla y disfrutarla todo lo posible", manifestó. MÁS INFO Cultura La Delio Valdez cerró una noche especial con tres Luna Park agotados Por Tomás Cascallares De cara a la noche del viernes que palpitan como una "experiencia inolvidable", el tecladista le brindó un mensaje al público que irá a verlos. "Nos preparamos para ofrecer un momento único para los amantes de Pink Floyd y de la buena música. Ayudados por un tremendo sonido, puesta de luces, proyecciones láser y videos. La idea es que salgan aún más fanáticos de Pink Floyd", señaló. Duki sumó un nuevo récord: agotó el Estadio River Plate y agregó nueva fecha La locura por ir a ver a Duki en vivo es total: el referente del trap en Argentina agotó su primer estadio River Plate en pocas horas y ya confirmó una segunda fecha en el mismo. La cita será el 3 de diciembre del 2023 y las entradas ya están a la venta a través de All Acces. Tras llenar cuatro veces el estadio de Vélez Sársfield y agotar en solo 24 horas su primera gira por Estados Unidos (que incluyó conciertos en Nueva York, Miami y Chicago, entre otros), Duki volverá a protagonizar un hecho histórico e inédito para la escena urbana local e internacional. Es que a solo unos días del estreno de "Antes de Améri", que debutó en lo más alto de los ranking mundiales, Mauro Lombardo hizo el inesperado anuncio que hizo explotar las redes sociales. Este viernes 30 de junio desde las 10 de la mañana se activó la venta de tickets para los shows históricos de Duki en el Estadio Monumental. Se pueden conseguir a través de la página de All Access. A continuación, los precios y ubicaciones para ir a ver a Duki en River Plate: