Shygirl lanzó su álbum debut, Nymph

La artista pop experimental Shygirl lanzó su álbum debut, Nymph. Shygirl estrenó el video dirigido por Diana Kunst para la canción Shlut.

Producido por Object & Animal y rodado en Suecia, el nuevo vídeo de Shygirl es la película más íntima que hemos visto de ella hasta la fecha. Sigue a otros lanzamientos de Nymph, Nike, que se estrenó con la interpretación rápida de Shygirl Colors de la canción, Coochie (a bedtime story), que se presentó como el track más popular de BBC Radio 1 y actualmente se encuentra en la lista B en la estación, "Come For Me", producido por Arca, y Firefly, que llegó con imágenes dirigidas por Yasser Abubeker.

Junto con la pista y el video, Shygirl fue anunciada esta semana como la nueva artista a seguir de Radar UK de Spotify. El programa Radar de Spotify se compromete a apoyar a los artistas emergentes en sus caminos, ayudando a los talentos emergentes en todas las etapas de su desarrollo y fortaleciendo su conexión con sus fanáticos y nuevas audiencias. Además, Shygirl también fue revelada esta semana como una de las estrellas de la nueva campaña de Calvin Klein presents Calvins or nothing Underwear.

Las 12 pistas de Nymph se crearon con un grupo muy unido de amigos y colaboradores anteriores, incluidos Sega Bodega, Karma Kid, Cosha, Mura Masa y, como se mencionó anteriormente, Arca. Shygirl también trabajó con los productores Noah Goldstein, Danny L Harle, BloodPop, Vegyn y Kingdom. Nymph revela la autorreflexión interna de Shygirl en tonos vocales experimentales y melodías de baile deconstruidas y exhibe un nuevo nivel de intimidad y profundidad emocional en su composición.

Nymph sigue las colaboraciones de Shygirl con FKA twigs en la canción de Caprisongs "papi bone" y con Mura Masa en sus canciones "bbycakes" y "hollaback bitch" junto con el lanzamiento de finales de 2021 "Cleo", que llegó con un video musical dirigido por Trinity Ellis, así como una presentación en vivo de la canción de Abbey Road Studio como parte de la programación del 90 aniversario de Studio 1. También en 2021, Shygirl compartió la colaboración de slowthai "BDE" y el cortometraje autodirigido al estilo de Burberry, Shygirl BLU, una realización de su universalmente aclamado EP ALIAS.

Desde el lanzamiento del EP ALIAS, Shygirl ha pasado a protagonizar la presentación AW21 de Burberry, reclamar un lugar codiciado en Forbes '30 Under 30, aparecer en la portada de varias revistas prestigiosas, incluidas ES y V Magazine, y formar equipo con Mura Masa para remezclar el track de Lady Gaga y Blackpink "Sour Candy" para el elogiado álbum Dawn of Chromatica.

Shygirl está programada para tocar en Primavera Sound en Brasil, Chile y Argentina este noviembre. También regresará al Reino Unido para encabezar Printworks y Albert Hall en Londres y Manchester, respectivamente, en diciembre de este año y tocará en 2023 con actuaciones en Beyond the Valley y Field Day Festival en Australia.