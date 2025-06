Sex cumple seis años: la palabra de los artistas

Julieta Ortega: "Muy contenta de ser parte de Sex, La Obra. Muy orgullosa. Siempre digo que es una familia. Yo pasé del show de Buenos Aires a la gira y no lo dudé porque es un espectáculo que me rajo mucha alegría. Esta es una obra con cuatro actores que no hacemos personajes, sino que estamos atravesados los cuatro como nosotros mismos por el discurso del sexo".