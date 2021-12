Sandra Guggliotta sobre su documental Retiros (in)Voluntarios: “El maltrato como política”

La directora se expresó sobre las políticas de maltrato laboral de Telecom y Telefónica, pensadas para que los trabajadores pierdan su cordura y así descartarlos.

Retiros (in)Voluntarios visibiliza las políticas de maltrato y abuso laboral por parte de la empresa francesa France Télécom y traza un paralelismo con lo sucedido en Argentina en los 90, cuando se privatizó Entel. Las acciones por parte de las empresas tuvieron como resultado una gran ola de suicidios y, según lo plasma el filme, ese era el cometido inicial de los directivos.

La directora del documental, Sandra Gugliotta, dialogó con El Destape Web sobre el proceso creativo del filme disponible de manera gratuita en la plataforma Contar y reflexionó sobre las políticas de reconversión y flexibilización laboral que se dieron durante el menemismo en Argentina.

¿Cómo surgió la necesidad de plasmar esa realidad en un documental?

- En principio, me impresionó mucho la noticia, los suicidios. Era algo que en principio no conocía. Al final de la película o en el proceso, me di cuenta de que tenía que ver con mi propia historia o con la de todos los que pasaron una reconversión laboral en el menemismo, que además sacudió al interior de las familias. Pero, en un principio, fue la impresión de algo que me parecía muy increíble y muy raro en trabajadores de una empresa. La primera noticia que leí fue la de Francia.

¿Creés que en la actualidad hay más consciencia sobre el maltrato laboral?

- Buena pregunta. Estuve pensando sobre eso por un caso mediático de maltrato y acoso laboral que apareció. Se pusieron sobre la mesa los maltratos de tipo sexual. En general, me parece, siempre vinculados a cuestiones de género. Siento que también hay un consenso social sobre lo mal que está el maltrato, está mal visto.

Pasa que lo que cuenta mi documental no es sobre el maltrato; es sobre el maltrato ejercido como una política de una empresa. Lo que se muestra en el juicio de Francia que se le hizo a France Télécom, que empezó en 2019 y va a continuar el año que viene. Lo que se demuestra es que es un juicio a ceos de una empresa de primer nivel donde hay una política casi de Estado, donde se vende una empresa pública que era Entel a dos empresas privadas: Telecom y Telefónica. Y la mayor participación de Telecom era estatal, o sea que ese es otro elemento raro en esta historia. Pero cuando se vende a esas empresas, se las vende ya achicadas de personal. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la política, el Estado, que no solo tienen que ver con lo individual.

La manera de concebir el trabajo actual es diferente a la de los 90 y principios del 2000. Antes el trabajo era “para toda la vida” y ahora hay más relax, está la autogestión en auge.. En ese sentido, ¿creés que si lo de Entel hubiese pasado hoy los trabajadores hubieran reaccionado igual?

- Hay dos cosas. La película, si se quiere, trata sobre el trabajo y su evolución. Después de la pandemia, hay en el mundo una cuestión de qué va a pasar con el trabajo. Está evolucionando y seguramente la gente más joven no tiene la misma idea de mi viejo sobre el trabajo, o de los protagonistas de mi película. No pertenecen a empresas para toda la vida, que era la idea que hubo hasta después del menemismo. Ahí hubo un corte, de un modelo de vida hacia otro, que para la clase trabajadora significa el abismo, porque no es ‘Ah, genial, la pasan bárbaro’. Para muchos, genera angustia. Las crisis cíclicas de nuestro país, a los ahorros de los pulverizan, que no se sepa cómo vas a vivir mañana. Eso por un lado, pero por otro, la precarización laboral sigue existiendo. Si mirás el caso Uber, el caso de los call centers; hay algo que sigue estando. El avance de las corporaciones. Fijate el ejemplo de Starbucks, que en una ciudad de Estados Unidos empezaron a sindicalizarse hace muy poco. Es una discusión que está muy en auge y hay tensiones que siguen estando en disputa: el modelo del trabajo, lo que pasó con la pandemia, las corporaciones avanzando sobre los Estados, los cambios en la políticas, las crisis cíclicas del país. me parece que son todos como ítems.

Total. ¿Y creés que lo que pasó en las últimas elecciones con, por ejemplo, Milei, que sacó casi un 20% de los votos en CABA, es una amenaza a un regreso a esas políticas?

- Los políticos deberían tomar nota de que hay reclamos de la gente que no están siendo escuchados. Hay un malestar muy fuerte, hubo necesidades en la pandemia que no fueron cubiertas, un montón de cosas que no se hicieron. De un gobierno al cual, por supuesto, me siento cercana, pero que no se pueden dejar de marcar. Escuchas que no hay y eso es peligroso, este es un país que de repente estalla. Ahora que estamos a 20 años de la crisis del 2001. Hay signos de malestar y eso no aparece de un día para el otro. La gente se enoja y no siempre tiene un libro de filosofía para enojarse. Se enoja como se puede enojar y hace lo que puede hacer en cada momento.

¿Cómo fue el proceso de creación del filme?

- Empezó hace mucho, estábamos con mi colega, Victor Cruz, y vimos esta primera noticia de Francia. Fue en el año 2015, antes de que ganara las elecciones el macrismo, en ese momento me pareció un tema como arqueológico lo de los despidos. Pensé que eran cosas que no iban a volver a pasar. Y después, con el tiempo, fue investigando y distintos caminos. Lo particular es que el tema nunca dejó de ser pertinente. Hoy lo es, así como hace dos años, como durante el macrismo, donde se volvieron a poner sobre la mesa las mismas ideas, como si fueran novedosas. Las ideas de reconversión laboral, de flexibilización, como si fueran nuevas, que no se hubieran vivido en este país. Entonces, el documental es como si siempre estuviera en vigencia.

En cuanto a lo artístico, siempre estaba abrumada porque los testimonios que tenía eran muy potentes. De hecho, quise buscarle un camino más poético, más subjetivo, otro tipo de búsqueda estilística. Y el resultado es Retiros (in)Voliuntarios, que no son solamente los testimonios y las voces de los trabajadores; sino también un poco de esa subjetividad, o esa cosa íntima, vinculada a la política. Es una búsqueda muy difícil, porque son temas sobre los que uno no puede decir cualquier cosa. Ni siquiera me pertenece: está el dolor de la gente, temas muy grandes, entonces sentía que cada cosa que estaba ahí tenía que ser cuidadosa.