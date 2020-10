Hugo Arana silenció a Dujovne en 2017.

La pandemia por coronavirus continúa afectando a millones de personas de todo el mundo. Y en Argentina, los casos en distintos lugares del país continúan aumentando: hasta el momento, se contaron más de 884.000 casos positivos, más de 709.000 personas recuperadas y más de 23.000 fallecidos. Lamentablemente, en las últimas horas, se conoció que el actor Hugo Arana murió a los 77 años debido a esta dura enfermedad.

Nacido el 23 de julio de 1943 en Monte Grande, Provincia de Buenos Aires, el artista había ingresado hace algunas semanas en el Sanatorio Colegiales debido a un accidente doméstico. Sin embargo, tras haber sido hisopado, le diagnosticaron Covid-19. Pese a que no había presentado síntomas momentos antes a entrar al hospital, el cuadro de su salud terminó empeorando.

Arana trabajó en decenas de películas reconocidas como 'El santo de la espada', 'La tregua', 'La vuelta de Martín Fierro', 'La historia oficial', 'Made in Argentina' y 'Las puertitas del Sr. López', entre otras. En tanto, actuó en exitosas telenovelas como 'Matrimonios y algo más', 'Papá Corazón', 'La banda del Golden Rocket', 'Buenos vecinos', 'Los exitosos Pells', 'Los Sónicos', 'Para vestir santos', 'Resistiré' y 'La Leona', entre otras.

En mayo de 2017, el actor también tuvo un gran momento en la televisión argentina, aunque como invitado en el programa de Luis Novaresio. Allí, mientras dialogaban de política con Nicolás Dujovne, que en aquel entonces se desempeñaba como Ministro de Hacienda del Gobierno de Mauricio Macri, Arana tomó la palabra y lo dejó en silencio.

"A mí siempre me pasó que esto de la teoría del derrame, me parece uno de los más graves insultos"

"Perdón, a mí siempre me pasó que esto de la teoría del derrame, me parece uno de los más graves insultos. Yo veo la imagen, estoy en mi casa comiendo y le digo al nenito de la calle: 'Vení, sentate ahí'. Y se van cayendo migas y puede comer. 'O esperá a que tire los restos de comida en el tacho de la basura para comer'. Eso del derrame, me parece una humillación. Me parece una hijap... profunda", indicó el actor, con mucha indignación.

"Para que haya multimillonarios, tiene que haber miles de chicos desnutridos y enfermos tirados en aguas contaminadas y viviendo en casas de maderas. Si no, no pueden haber millonarios"

"Alguien tiene que derramar... ¿Qué es eso? Insisto con los multimillonarios. Para que haya multimillonarios, tiene que haber miles de chicos desnutridos y enfermos tirados en aguas contaminadas y viviendo en casas de maderas. Si no, no pueden haber millonarios. ¿Cómo hago para equilibrar?", agregó Arana, ante el incómodo silencio de Dujovne, que se acomodaba para tomar un vaso de agua.

"Tengo que decir que la única vez en mi vida que de un Gobierno hablé públicamente fue con Néstor Kirchner. Yo dije: 'Este me parece un buen Gobierno'"

Para ponerle un poco de paños fríos a la charla, el experimentado artista resaltó: "Perdón, no me meto en las cosas técnicas porque no lo entiendo". Luego, Novaresio le consultó: "¿Le puedo preguntar su edad? ¿En algún momento ha sentido esperanzas? ¿Cuándo sintió que vamos para el lugar de la mayoría?". Y Arana no volvió a dudar a la hora de opinar: "Tengo 73 años. Tengo que decir que la única vez en mi vida que de un Gobierno hablé públicamente fue con Néstor Kirchner. Yo dije: 'Este me parece un buen Gobierno. Yo creo que hay que cuidarlo'. Al año o a los dos años fue".