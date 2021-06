Murió a los 55 años Willy Crook, un ícono del rock nacional

La noticia se conoció durante la tarde, el cantante y saxofonista había sufrido un ACV a principios de junio.

El rock está de luto. A los 55 años falleció, como consecuencia de un ACV sufrido el pasado el 8 de junio, el cantante, saxofonista e ícono de la música nacional, Willy Crook. El líder de los Funky Torinos e integrante, entre otras, de Patricio Rey y los Redonditos de Ricotas o Los Abuelos de la Nada falleció este domingo.

La noticia fue confirmada por su agente de prensa Paula Alberti. "Es una tremenda tristeza hacerles llegar que Willy Crook ha fallecido el día de hoy. Les haremos llegar su lugar de descanso y de despedida en cuanto su señora madre supere en parte este tristísimo momento. Gracias a todos por el apoyo incondicional de tantos días. Un abrazo grande”, expresó en sus redes.

El artista fue parte de Gulp! (1985) y Oktubre (1986), los dos primeros discos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El mismo Crook reconoció que dejó a la popular banda porque le "hervía la cabeza de ideas musicales", que no podría llevar a cabo con el grupo debido a la preponderancia de Carlos Indio Solari y Skay Beilinson. "Me bajé de la banda cuando se empezó a ganar guita en serio. Tuve ese extraño gesto artístico, que me enseñaron ellos", reveló Crook en el libro “Fuimos Reyes. La historia completa de Los Redonditos de Ricota”, de Pablo Perantuono y Mariano del Mazo.

Su colaboración con importantes grupos argentinos no se limitó a Los Redondos: Charly García, Los Abuelos de la Nada, Los Fabulosos Cadillacs, Sumo, Los Gardelitos, Virus, Riff, Memphis la Blusera, Illya Kuryaki & The Valderramas, Los Encargados, Andrés Calamaro, La Mona Jiménez y Viejas Locas, entre muchos otros. El saxofonista también fue telonero de los shows que brindaron en Argentina James Brown y David Bowie.