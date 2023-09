Mariana Bianchini lanzó Curtihembra, un disco especial en su carrera: "No me quedé con lo primero que salió"

Mariana Bianchini lanzó un nuevo disco en su carrera solista llamado Curtihembra y explicó qué tiene de diferente a los otros. La actualidad de la artista que presenta el material el 17 de noviembre en el Centro Cultural Richards.

Mariana Bianchini lanzó su nuevo disco Curtihembra, un material especial a diferencia de sus otros álbumes de estudio que va a presentar a través del recital del próximo 17 de noviembre en el Centro Cultural Richards. La artista plantea que estas canciones, en líneas general, son mejores en términos de letra, melodía y armonía.

"Si hablamos de la grabación estrictamente, nos llevó una semana grabar las bases, pero luego fuimos sumando capas de guitarras, voces, sintes, arreglos, coros, luego mezcla y mastering. Todo eso llevó un año aproximadamente pero si hablamos de componer, escribir y producir creo que arranqué en el 2019, cuando terminé el disco anterior", expresó Mariana en diálogo con El Destape. Curtihembra es un disco especial por el abordaje que realizó en comparación con sus otras producciones.

"Creo que las canciones son mejores, las melodías son mejores, las letras están más trabajadas, no me quedé con lo primero que salió. Mis primeros discos solistas están encarados como mucho más crudos, más punk", sostuvo. Además, se refirió a los temas ejecutados en su banda Panza y profundizó: "Siempre saqué discos en paralelo con mi banda, mis discos solistas eran más caprichosos, más privados, sin pensar en quién los iba a escuchar o 'el mensaje' que estaba dejando. Este último año mi hijo tuvo curiosidad por mis discos y escuchamos juntos a mis primeros amores musicales Kate Bush, Peter Gabriel, Bjork, B52, Bowie, Talking Heads, y de alguna manera eso terminó apareciendo en las percusiones , los arreglos y las letras de Curtihembra".

La banda en su formato solista está conformada por Candelaria Molina en guitarras, Cam Beskin en bajo, Lulo Isod en la batería y Carolina Caratti en sintetizadores, y van a presentar el disco el 17 de noviembre en el Centro Cultural Richards. "Siempre que toco uso máscaras, trajes, vestuarios armados para interactuar con las canciones", destacó. En última instancia, le dedicó unas palabras a su gente que la apoya a través de las escuchas en las plataformas digitales y en los recitales en vivo: "Pienso que la gente que escucha la música que uno hace tiene un vínculo con uno, nos gustan las mismas cosas. Empatizamos en muchas cosas, pensamos parecido, sentimos parecido, me gusta pensar que esa gente está por ahí porque así no me siento tan sola".

El proyecto de Mariana Bianchini y Pipi Piazzolla

Mariana trabajó con nada menos que Pipi Piazzolla en el proyecto Pájaro De Fuego, encabezado por el músico Esteban Sheinkman, que fusiona el jazz con otros géneros poderosos. "Tuve mucha suerte, siempre trabajé con gente brillante y eso me hizo crecer a mi. Hace un par de años me invitó a formar parte de su banda para la grabación y presentación de un disco que se llamó Universo invertido. Allí tocan Esteban, Lucio Balduini, Mariano Sivori y Pipi, una fiesta. La música es como una gran familia", subrayó.

