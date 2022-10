Luna Sujatovich, la artista que ganó dos Premios Gardel y busca la fusión de estilos

Luna Sujatovich viene de lanzar el disco Como Callan Los Tractores y tiene varias presentaciones por delante.

Luna Sujatovich transita un buen presente artístico luego de lanzar su nuevo disco Como Callan Los Tractores y tras haber ganado dos Premios Gardel. La artista se encuentra en plena gira por los distintos puntos del país de manera autogestiva y apuesta a la fusión de estilos musicales, con el jazz como el género predominante.

"Fue una sorpresa muy grande, me siento privilegiada de tener ese espacio, de haber tenido esa valoración y que eso ayude a que mi música se visibilice", expresó en diálogo con El Destape sobre su obtención de los Premios Gardel. Como Callan Los Tractores es un EP compuesto antes de su primer disco, entre los años 2009 y 2015.

"Decidí compartir esa música porque quiero tocarla y que algunos les guste tocarla. Subo las partituras a mi página, entonces me dan ganas de circular esa música que siento tan genuina", indicó. Luna Sujatovich viene de una familia de músicos: es hermana de Mateo "Ruso" Sujatovich, cantante y líder de Conociendo Rusia; e hija de Leo Sujatovich, el pianista que tocó con Luis Alberto Spinetta.

"Siempre tuvimos un vínculo muy lindo, de compañeros. Siempre estuvimos muy cerca desde chiquitos más allá de la música. Eso es lo más lindo que reconozco que tenemos", dijo con respecto a la relación con su hermano. Y agregó: "Nos hemos divertido mucho grabando con mi viejo. Estamos contentos los dos de los proyectos de cada uno".

En cuanto a la relación que tiene con sus colegas, Luna sostuvo: "Intento acercarme a los artistas que me gustan, los que podemos vibrar en sintonía. Me puede pasar con gente de muchos palos, como el rock, folklore, académico". Al mismo tiempo, reveló en qué actualidad musical se encuentra: "Me siento multifacética y con ganas de participar de un montón de cosas. Estudié composición y hago arreglos instrumentales y orquestales".

Por otra parte, contó desde cuándo viene el lazo con esta rama del arte, que se remonta a sus 13 años cuando vivía en España. "Empecé el secundario allá y me di cuenta que quería seguir tocando el piano. Estudié con mi abuela a partir de los cinco años, cuando falleció fue un click porque falleció después de cinco o seis años de haber estudiado con ella. Ahí me di cuenta que el piano era algo mío y seguí tocando siempre", especificó.

Luna Sujatovich tiene por delante varios recitales. Viene de tocar en el festival Ciudad Emergente realizado días atrás en los Bosques de Palermo, y se presentará el 12 de octubre en Café Berlín; y el 16 de octubre en Mar del Plata. "Va a estar re lindo. La banda viene sonando hace tiempo y es la primera vez que voy a tocar el disco", manifestó.

La reacción viral de Duki tras una agresión en medio de su recital en Vélez

Duki protagonizó un momento de mucha tensión en la segunda fecha de las cuatro que tiene pautadas el cantante en el Estadio de Vélez Sarsfield cuando fue agredido de forma inesperada. La inmediata y picante reacción del máximo referente del trap argentino tras la sorpresiva agresión se hizo viral en redes sociales casi instantáneamente.

El trap argentino vivió en los últimos días uno de sus hitos más increíbles en el poco tiempo que lleva en el país. La coronación del crecimiento exponencial que experimentó la escena urbana local se vio en los primeros dos shows completamente "sold out" que dio Duki en el Estadio de Vélez. El máximo referente del género en Argentina ya brindó dos de los cuatro conciertos que tiene pautados en un espacio más que icónico para la música nacional y en el segundo recital se produjo un tenso momento que se volvió viral en redes sociales.

Es que mientras todo era una fiesta el viernes pasado en el Amalfitani, con el estadio entero viniéndose abajo al grito de "Duki" y con el cantante muy feliz, abrazado a sus amigos y compañeros, un fan le lanzó un vaso de agua. El mismo impactó de lleno en el rostro del músico, que no le gustó nada lo que sucedió, se lo hizo saber al culpable y su reacción se volvió viral en redes sociales.

Lo que hizo Duki fue clavarle la mirada con mucha seriedad al divisar quién fue el agresor. Esto hizo pensar por un momento que podría escalar la situación pero el cantante optó por darse vuelta e irse para otro lado. Mientras seguían explotando los fuegos artificiales, Duki se limpió la cara con el brazo derecho y se despidió de su público: "Les mando un beso a todos, guachos los amo. ¡Buenas noches, cuídense!".