Llora la música: murió Tony Bennett

Tony Bennett murió a los 96 años y dejó un gran vacío en el mundo de la música. El adiós al cantante.

Tony Bennett murió en la mañana del viernes 21 de julio a los 96 años y hay un gran dolor en el mundo de la música, más precisamente en la cultura del jazz. El cantante se mantuvo activo hasta el 2022, cuando a sus 95 años tomó la decisión de retirarse completamente de los escenarios.

El fallecimiento de Tony Bennett despertó un sinfín de reacciones no solo por parte de sus fanáticos, sino también de colegas. Hace poco tiempo, había grabado una sesión con Lady Gaga con varios de sus temas. Sumado a eso, hace algunos años cantó a dúo con Amy Winehouse, quien había confesado que era su ídolo. El artista tenía éxitos como New York State of Mind, Rags to Riches y Body and Soul, entre otros.

La noticia causó gran impacto por la historia y trascendencia que tuvo Tony Bennett a lo largo de su carrera, pero también por fuera de ella. A los 18 años, fue alistado para combatir la Segunda Guerra Mundial en Alemania: tomó parte en la 63° división de infantería y participó en la liberación del campo de concentración de Landsberg. Ni bien terminó el conflicto, se quedó en el país un tiempo porque formó una banda musical que entretenía a las fuerzas ocupantes.

En medio de inconvenientes con sus sellos discográficos, entre 1972 y 1979 se quedó directamente sin compañía, fundó una propia que le fue mal, se separó de su esposa y sufrió una sobredosis de cocaína en la que casi se muere. Tiempo después reapareció en buenas condiciones como invitado de honor en un festejo por el 40º aniversario profesional de Frank Sinatra.

El creador de I Left My Heart In San Francisco, canción ganadora de varios Grammys, grabó un disco de clásicos del jazz con Lady Gaga que se llama Cheek to Cheek. También participó en la composición del tma Old & Crazy de Bruno Mars. Además, en 2012, publicó un álbum de duetos con grandes colaboraciones: Thalía, Christina Aguilera, Ricardo Arjona, Miguel Bosé, Franco De Vita, entre otros. En las redes sociales, fanáticos y colegas lo despiden con pesar.

Franco Luciani exhibe "Frutos del país" de una cosecha folclórica

El instrumentista y compositor Franco Luciani, referente de la música popular de raíz y de la armónica, presentará este sábado a las 20.30 en el teatro porteño Xirgu y el sábado 22 en Rosario, su nuevo disco "Frutos del país", un trabajo al que describió como "netamente folclórico" y que "se puede bailar de punta".

Escoltado por el contrabajista Pablo Motta y el guitarrista Leonardo Andersen (sus compañeros de ruta), y Bruno Resino en percusión. Luciani grabó su undécima placa, en la que se escuchan versiones de clásicos del folclore del centro y noroeste argentino y dos piezas propias el bailecito "Brasitas", junto al poeta Oscar "Chicho" Décima, y el gato instrumental "Gatónica".

"Soy bastante camaleónico, desde hace tiempo venía con ganas de hacer un disco de folclore netamente, con una búsqueda y una estética más vinculada a lo criollo", contó en charla con Télam Franco Luciani, cuyo último álbum, "Tango improvisado", registró junto a José "Pepe" Colángelo y está íntegramente dedicado a la música porteña.

Con su sello personal y la espontaneidad del vivo -debido a que "prácticamente no tiene regrabaciones"-, Luciani despliega su talento en zambas, chacareras, gatos y escondidos, en su mayoría clásicos que son parte del cancionero popular, muchos de ellos recientes como "Por seguir", que Raúl Carnota compuso junto a Carlos Marrodán y que para el músico representa un homenaje a su amigo con quien compartió (también con el percusionista Rodolfo Sánchez) el exquisito Proyecto SanLuCa.