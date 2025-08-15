HBO Max es una de las plataformas que ganó gran popularidad en los últimos años por la gran cantidad de estrenos. En el último tiempo, estrenó series como la serie biográfico de Chespirito y la última temporada de And Just Like That. Sin embargo, los usuarios también eligen contenido que no son tendencia en redes sociales, además de las producciones propias y de la calidad de la plataforma.

Con un alto promedio en puntaje otorgado por la crítica especializada, el catálogo de HBO Max se va llenando poco a poco de las películas y series mejor logradas.

Una de estas series plantea un debate polémico. Se trata de "Un hombre decente" y muestra cómo una aparente "persona de bien" sufre de una emoción violenta y cambia completamente su vida, perdiendo la armonía familiar, el orden social y generando un caos en su día a día.

¿De qué se trata "Un hombre decente"?

Pawel es un hombre decente. Un destacado cirujano cardíaco, un esposo y padre ejemplar. Su sueño es convertirse en director del hospital donde trabaja desde hace muchos años. Hay una buena posibilidad de que eso sea así. Un día, en modo de emergencia, es llamado por su jefe para realizar una operación muy difícil. Antes, durante una conversación con su padre, un médico respetado y carismático, habla de sus posibilidades para un nuevo puesto.

Por la noche, Paweł celebra, todavía de manera extraoficial, su ascenso entre su familia más cercana. Quiere nombrar a Karol, un compañero de su departamento, como su adjunto. Al mismo tiempo, la esposa de Paweł, Anna, celebra la firma de un lucrativo contrato para la adquisición de una cadena de farmacias por parte de la compañía farmacéutica en la que trabaja. De origén polaco, fue dirigida por Aleksandra Terpinska y guionada por Krzysztof Czeczot y Marek Modzelewski.

HBO Max: elenco de Un hombre decente

Krzysztof Czeczot (Pawel)

Agnieszka Zulewska (Kamila)

Magdalena Czerwinska (Anna)

Antoni Tyszkiewicz (Jasiek)

Grzegorz Malecki (Krystian)

Mientras que las 10 películas más vistas, son las siguientes: