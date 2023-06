Increíble: el video de La Renga tocando en un bar que sorprendió a todos

El video de La Renga que recorre las redes sociales se volvió rápidamente viral. Por qué se presentaron en un bar under para tan solo 50 personas.

La Renga viene de brillar en el Cosquín Rock de España, pero la banda tomó trascendencia no precisamente por su presentación en el festival. Es que después de haber tocado, se fueron a un bar y dieron otro show pero de manera gratuita para tan solo 50 personas. El video de ese momento recorre las redes sociales y se volvió viral.

El mítico grupo de rock nacional conformado por "Chizzo" Nápoli, "Tete" Iglesias, "Tanque" Iglesias y Manuel Varela viene de recital en recital en este 2023. En primer lugar, sorprendieron a todos cuando aparecieron en el escenario del estadio de Vélez cuando tocó Divididos frente a más de 40 mil personas.

Luego siguieron el recorrido en el interior del país con un reciente show en Concordia, Entre Ríos, para luego desembarcar en Málaga para la segunda edición del Cosquín Rock España 2023 en el recinto Marenostrum de Fuengirola. Después de haber deslumbrado al público, los músicos tomaron la decisión de continuar la gira pero en un lugar mucho más reducido.

Los videos que recorren las redes sociales muestran a La Renga tocando en un bar under para 50 personas. Otros dicen que había alrededor de 100, aunque el número pasa desapercibido, ya que una banda como esta está acostumbrada a recitales mega masivos. Allí había mucho público argentino haciéndoles sentir el fervor de siempre y también españoles que no los conocían.

Ricardo Mollo reveló en El Destape cómo fue la invitación a La Renga: "Se gestó en el camarín mismo"

Divididos y La Renga fueron sin dudas dos de los protagonistas del fin de semana, luego de que la banda liderada por Chizzo Nápoli tocara "El final es en donde partí" durante el recital que el grupo de Ricardo Mollo dio en Vélez por sus 35 años. "Se gestó en el camarín mismo", reveló el líder de Divididos durante una charla que mantuvo con el programa Maldita Suerte que se emite por El Destape.

Después de una larga espera, finalmente Divididos pudo festejar sus 35 años en un colmado estadio José Amalfitani, donde más de 40 mil personas vibraron con las melodías del trío conformado por Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella. Además de una espectacular puesta en escena, que de todos modos se destacó por tratarse de un armado "íntimo", una de las grandes sorpresas de la noche fue la aparición de La Renga en el escenario.

Primero, Chizzo Nápoli se sumó a La Aplanadora para interpretar "Sobrio a las piñas / Quién se tomó todo el vino" con la misma guitarra que Ricardo Mollo le prestó a Chizzo para la grabación de "Despedazado por mil partes" (1996), disco de La Renga en el que Mollo fue productor. En diálogo con Matías Colombatti y su equipo en Maldita Suerte, por El Destape, el propio Ricardo reveló cómo se gestó el histórico momento para que una de las bandas más populares del país volviera a tocar en Capital Federal, tras varios años de ausencia por problemas "administrativos".

El cantante empezó contando que para festejar en Vélez armaron un "bar gigante" para invitar a amigos. Entonces decidió llamar a Chizzo, aunque no sabía si iría porque "no lo quería joder". "Vino el Chizzo y claro, ellos no viene él solo, vienen todos los rengos. TODOS. Casi podemos contar un centenar de rengos. Se manejan en familia", explicó Mollo, entre risas.